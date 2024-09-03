صافرات إنذار بالجليل الأعلى وانفجار في نهاريا

يتواصل تبادل القصف بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني، حيث تقصف المدفعية الإسرائيلية أطراف عدة بلدات في جنوبي لبنان، ويشن سلاح الجو الإسرائيلي غارات على مواقع لحزب الله الذي يستهدف بالصواريخ والمسيرات المتفجرة مواقع وقوات إسرائيلية بالمناطق الحدودية.

دوت صافرات الإنذار، الثلاثاء، عدة مرات في بلدات إسرائيلية في الجليل الأعلى والجليل الغربي والمناطق الحدودية مع لبنان، لتحذر من صواريخ ومسيرات متفجرة أطلقت من الأراضي اللبنانية، في وقت سمع دوي انفجار في مدينة نهاريا.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

ويتواصل تبادل القصف بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، حيث تقصف المدفعية الإسرائيلية أطراف عدة بلدات في جنوبي لبنان، ويشن سلاح الجو الإسرائيلي غارات على مواقع لحزب الله الذي يستهدف بالصواريخ والمسيرات المتفجرة مواقع وقوات إسرائيلية بالمناطق الحدودية.

وينفذ حزب الله هجمات مختلفة بالمسيرات والرشقات الصاروخية ضد قوات الجيش الإسرائيلي ومواقعها العسكرية، ويطلق رشقات صاروخية ومسيرات على الجليل الأعلى والجليل الغربي، وذلك ردا على ‏الاعتداءات الإسرائيلية التي طاولت القرى والمنازل المدنية في الجنوب اللبناني.