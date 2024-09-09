هجمات إسرائيلية على جنوب لبنان ورشقات صاروخية على الجليل

يتواصل تبادل القصف بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، حيث تقصف المدفعية الإسرائيلية أطراف عدة بلدات في جنوبي لبنان، ويشن سلاح الجو الإسرائيلي غارات على مواقع لحزب الله الذي يستهدف بالصواريخ والمسيرات المتفجرة مواقع وقوات إسرائيلية بالمناطق الحدودية.

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الإثنين أن طائرات سلاح الجو الإسرائيلي، هاجمت خلال الليل والفجر، مبان عسكرية ومنصة صواريخ تابعة لحزب الله في جنوب لبنان.

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دوت صافرات الإنذار عدة مرات في بلدات إسرائيلية في الجليل الأعلى والجليل الغربي والمناطق الحدودية مع لبنان، لتحذر من صواريخ ومسيرات متفجرة أطلقت من الأراضي اللبنانية.

ويتواصل تبادل القصف بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، حيث تقصف المدفعية الإسرائيلية أطراف عدة بلدات في جنوبي لبنان، ويشن سلاح الجو الإسرائيلي غارات على مواقع لحزب الله.

وينفذ حزب الله هجمات مختلفة بالمسيرات والرشقات الصاروخية ضد قوات الجيش الإسرائيلي ومواقعها العسكرية، وذلك ردا على ‏الاعتداءات الإسرائيلية التي طاولت القرى والمنازل المدنية في الجنوب اللبناني.