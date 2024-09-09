قبيلة منفذ عملية معبر الكرامة: "ما حصل ردة فعل طبيعية نتيجة أعمال نتنياهو الشيطانية"

شددت قبيلة الحويطات على أن "المسؤولية الكاملة لما حدث تقع على عاتق نتنياهو، وأنه هو المسؤول الأول والأخير عما جرى".

قالت قبيلة الحويطات الأردنية اليوم، الإثنين، إن ما حدث على معبر الكرامة هو نتيجة "الأعمال الشيطانية" لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وحكومته، واعتبرته "ردة فعل طبيعية".

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جاء ذلك في بيان أصدرته القبيلة التي ينتمي إليها منفذ عملية إطلاق النار ماهر الجازي، التي وقعت أمس الأحد وأسفرت عن مقتل ثلاثة إسرائيليين.

وأضافت "الشهيد البطل ماهر كما يعرفه الجميع إنسانا محبا لبلده ووطنه، دمث الأخلاق نقي السريرة، لا تربطه أي صلة مع أي حزب أو تيار داخل الوطن وخارجه وليس لديه أي انتماءات سياسية أو حزبية.. بل هو الجندي المخلص لوطنه وقيادته حيث أفنى زهرة شبابه في القوات المسلحة الباسلة جنديا من جنود الوطن المخلصين".

وتابعت أن "ما قام به ابننا هو ردة فعل طبيعية لإنسان غيور على دينه ووطنه وعروبته تجاه الجرائم المتواصلة التي يقوم بها المحتل الغاصب ضد أبناء الشعب الفلسطيني وخاصة ما يجري في غزة من قتل وتشريد وإبادة".

واستدركت القبيلة أن "دم ابننا الشهيد ليس أغلى من دماء أبناء شعبنا الفلسطيني، ولن يكون شهيدنا هو آخر الشهداء، وليعلم الجميع أن قبيلة الحويطات وعلى مر التاريخ كانت ولا زالت السد المنيع الحاضر بصف الوطن وقيادته، مدافعة عنه مناصرة لقضايا أمتنتا العربية والإسلامية شأنها شأن كافة قبائل وعشائر الأردن الحبيب".

وأوضحت أن "ما حصل على معبر الكرامة هو نتيجة الأعمال الشيطانية والمجازر التي يقوم بها رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو وحكومته الحالية تجاه أبناء فلسطين كافة وغزة تحديدا، والتي لا يقبلها إنسان ولا يتصورها عقل".

وشددت على أن "المسؤولية الكاملة لما حدث تقع على عاتق نتنياهو، وأنه هو المسؤول الأول والأخير عما جرى".

وبينت أن "قبيلة الحويطات وعلى امتداد رقعة الوطن تؤكد بأنها كما كانت دوما باقية على العهد مع الأمة قلبا وقالبا والسيف الضارب ضد المؤامرات التي تحاك ضد الوطن".

يذكر أن 3 إسرائيليين قتلوا في عملية إطلاق نار في معبر الكرامة بين الأردن والضفة الغربية المحتلة؛ أمس الأحد.

ومنفذ العملية هو سائق شاحنة أردني يُدعى ماهر ذياب حسين الجازي من سكان منطقة الحسينية بمحافظة معان، وفق السلطات الأردنية.

وبعيد العملية، أعلنت إسرائيل إغلاق المعابر الحدودية مع الأردن، وهي رابين "وادي عربة" البري بالقرب من إيلات، والكرامة "اللنبي أو جسر الملك حسين" ونهر الأردن "جسر الشيخ حسين" بالقرب من بيسان.