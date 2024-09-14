صافرات الإنذار تدوي في الجليل

يستمر التصعيد بين الاحتلال وحزب الله منذ نحو 11 شهرًا ونصف. وكان قد استشهد، أمس الجمعة، شخص وأصيب آخرون بينهم طفل جراء قصف مسيرة إسرائيلية لمنزل في بلدة الأحمدية بالبقاع الغربي، وذلك مع تواصل القصف الإسرائيلي الذي استهدف بلدات جنوبيّ لبنان.

دوت صافرات الإنذار في عدة مناطق من الجليلين الأعلى والغربي، صباح اليوم السبت، بالإضافة إلى مدينة صفد في ساعات الليل الأولى، وذلك في أعقاب تصاعد حدة ودائرة النيران على الحدود الشمالية بين الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله.

ويستمر التصعيد بين الاحتلال وحزب الله منذ نحو 11 شهرًا ونصف. وكان قد استشهد، أمس الجمعة، شخص وأصيب آخرون بينهم طفل جراء قصف مسيرة إسرائيلية لمنزل في بلدة الأحمدية بالبقاع الغربي، وذلك مع تواصل القصف الإسرائيلي الذي استهدف بلدات جنوبيّ لبنان.

وأعلن "حزب الله" استهداف مواقع إسرائيلية، وتجمعا لجنود إسرائيليين في أكثر من موقع، مشيرا إلى تحقيق إصابات مباشرة؛ كما أعلن استهداف "قاعدة للدفاع الجوي في ثكنة بيريا (بالقرب من صفد) بصليات من ‏صواريخ الكاتيوشا".