الأردن يتسلم جثماني قواس وأبو غزالة من إسرائيل

قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير الدكتور سفيان القضاة، في بيان مقتضب، إن الوزارة تابعت عملية الإفراج عن الجثمانين وتأمين عودتهما إلى المملكة.

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، الأربعاء، عن استلام جثماني المواطنين الأردنيين عامر قواس وحسام أبو غزالة، ليتم دفنهما في المملكة بعد تسليمهما لذويهم.

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وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير الدكتور سفيان القضاة، في بيان مقتضب، إن الوزارة تابعت عملية الإفراج عن الجثمانين وتأمين عودتهما إلى المملكة.

وأوضح أنه وبالتنسيق مع الجهات المعنية في المملكة تم استلام الجثمانين عبر جسر الملك حسين وتسليمهما إلى ذويهم لدفنهما بالمملكة.

وقالت مصادر عائلية إن الحكومة الأردنية استدعت أهالي الشهيدين عامر قواس وحسام أبو غزالة عند الساعة الواحدة والنصف الليلة الماضية دون إعلامهم باستلام جثامين أبنائهم، ثم تم توديعهم ودفنهم في مقبرة سحاب.

وفي يوم 18 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أُصيب جنديان بالجيش الإسرائيلي، في عملية إطلاق نار، نُفِّذت في منطقة البحر الميت.

وأعلن الجيش الإسرائيلي رصد عدد من "المتسللين" من الأردن، جنوب البحر الميت، وقتْل اثنين منهم، فيما سارع الجيش الأردني إلى التأكيد بأنه "لا صحة لما يتم تداوله باجتياز عسكريين أردنيين الحدود الغربية" للبلاد.

وأفادت تقارير بأن منفذي العملية، هما الشهيدان حسام أبو غزالة والشهيد عامر قواس، وقد ظهر كل منهما في فيديو، يعلنان فيه نيتهما تنفيذ العملية.

وأعلنت جماعة "الإخوان المسلمين" في الأردن، أن المنفذين ينتميان إليها، وقال الناطق باسمها، معاذ الخوالدة، لوكالة "فرانس برس"، إن المنفذين "من أبناء الجماعة وكانا يشاركان دائما في الفعاليات المتضامنة مع غزة والمؤيدة للمقاومة".

وفي أيلول/سبتمبر الماضي، قررت محكمة إسرائيلية في بيتاح تيكفا، الإفراج عن المعتقلين الأردنيين حسين عوض خليل النعيمات ومصلح إبراهيم ممدوح العودات، اللذين تم اعتقالهما على معبر الملك حسين عقب العملية التي نفذها الشهيد ماهر الجازي، والتي أسفرت عن مقتل ثلاثة إسرائيليين.