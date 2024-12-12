الجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمة مقاتلين لحزب الله بجنوب لبنان: شهيد ومصاب في غارة على الخيام

قال جيش الاحتلال في بيان، إن "طائرة تابعة لسلاح الجوّ، هاجمت في وقت سابق من هذا اليوم، (الخميس) عددا من (المقاتلين) التابعين لمنظمة حزب الله".

استشهد وأُصيب لبنانيان في غارة على مدينة الخيام، جنوبيّ البلاد، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الخميس، مهاجمة مقاتلين لحزب الله بجنوب لبنان.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية في بيان مقتضب، أن "غارة للعدو الإسرائيلي على مدينة الخيام، أدت إلى سقوط شهيد وإصابة شخص آخر بجروح".

بدوره، قال جيش الاحتلال في بيان، إن "طائرة تابعة لسلاح الجوّ، هاجمت في وقت سابق من هذا اليوم، (الخميس) عددا من (المقاتلين) التابعين لمنظمة حزب الله".

وادعى الجيش الإسرائيلي أن عناصر حزب الله "كانوا يعملون في جنوب لبنان وشكّلوا تهديدا لسكان إسرائيل".

وارتكب الجيش الإسرائيلي، الخميس، مجددا، خروقات لوقف إطلاق النار مع "حزب الله"، أسفر أحدها عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين.

وبذلك يرتفع عدد خروقات إسرائيل لوقف إطلاق النار منذ سريانه قبل 15 يوما إلى 213، ما أوقع إجمالا 29 قتيلا و32 جريحا، وفق إحصائية للأناضول استنادا إلى إعلانات وزارة الصحة ووكالة الأنباء اللبنانيتين.

ووفق أخبار متفرقة نشرتها الوكالة، تركزت الخروقات اليوم في العاصمة بيروت وقضاء مرجعيون بمحافظة النبطية والخيام، وقضاء صور بمحافظة الجنوب، وقضاءي راشيا والبقاع الغربي بمحافظة البقاع.

وشملت قصفا بطيران مسير، وتحليقا لمسيرات وطائرات حربية، وتفجير منازل.

ففي أجواء بيروت وضاحيتها الجنوبية التي تعد معقلا لـ"حزب الله"، سُجل تحليق مكثف لطيران مسير إسرائيلي على علو منخفض منذ ساعات الصباح.

وفي قضاء مرجعيون، أغارت مسيرة إسرائيلية على ساحة بلدة الخيام، ما أسفر وفق حصيلة أولية عن سقوط قتيل وجريحين.

وفي قضاء صور، واصل الجيش الإسرائيلي عمليات تفجير لمنازل في المنطقة الواقعة بين بلدتي شمع وطير حرفا.

كما حلق طيران استطلاعي ومسير إسرائيلي بشكل مكثف وعلى علو منخفض فوق مدينة صور، مركز القضاء.

وفي أجواء قضاءي راشيا والبقاع الغربي، سُجل تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي.

ومنذ 27 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، يسود وقف هش لإطلاق النار أنهى قصفا متبادلا بين إسرائيل و"حزب الله" بدأ في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ثم تحول إلى حرب واسعة في 23 أيلول/ سبتمبر الماضي.

ودفعت هذه الخروقات "حزب الله" إلى الرد، في 2 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، للمرة الأولى منذ سريان الاتفاق، بقصف صاروخي استهدف موقع "رويسات العلم" العسكري في تلال كفر شوبا اللبنانية المحتلة.