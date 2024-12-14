الجيش الإسرائيلي: هاجمنا منصات إطلاق صواريخ في جنوب لبنان مصوّبة نحو إسرائيل

كان قد استشهد وأُصيب لبنانيان في غارة على مدينة الخيام، جنوبيّ البلاد، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الخميس، مهاجمة مقاتلين لحزب الله بجنوب لبنان.

استهدف طيران الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، منصات إطلاق صواريخ في جنوب لبنان يزعم أنها "جاهزة للإطلاق وموجهة نحو الأراضي الإسرائيلية، وذلك في خرق للتفاهمات القائمة بين إسرائيل ولبنان"، وفق بيان صدر عن الجيش الإسرائيلي.

وكان قد استشهد وأُصيب لبنانيان في غارة على مدينة الخيام، جنوبيّ البلاد، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الخميس، مهاجمة مقاتلين لحزب الله بجنوب لبنان.

وحتى مساء الخميس، وصل عدد خروقات إسرائيل لوقف إطلاق النار منذ سريانه قبل 17 يوما إلى 215، ما أوقع إجمالا 29 شهيدا و31 جريحا، وفق إعلانات وزارة الصحة ووكالة الأنباء اللبنانيتين.