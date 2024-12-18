الرباط.. وقفة تضامنية تطالب بوقف الإبادة الإسرائيلية في غزة

طالب متظاهرون مغاربة في العاصمة، الرباط، بوقف حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة خلال وقفة تضامنية أمام مبنى البرلمان دعت إليها "الجبهة المغربية لدعم فلسطين".

شارك عشرات المغاربة بالعاصمة الرباط، مساء أمس الثلاثاء، في وقفة تضامنية مع غزة مطالبين بوقف حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة بالقطاع الفلسطيني لأكثر من 14 شهرا.

الوقفة التي دعت إليها "الجبهة المغربية لدعم فلسطين" (غير حكومية)، حمل خلالها عشرات المشاركين صور المسجد الأقصى وأعلام فلسطين.

وندد المشاركون أمام مبنى البرلمان في الرباط باستهداف إسرائيل للأطفال والمدارس والمدنيين، مرددين شعارات تشيد بصمود الشعب الفلسطيني، وأخرى تنتقد التطبيع مع إسرائيل.

وتخللت الوقفة هتافات مثل "الجماهير الصامدة المغربية، وفية للقضية الفلسطينية"، و"كلنا فداء فلسطين الصامدة"، و"فلسطين أمانة والتطبيع خيانة"، و"الوفاء لدماء الشهداء".

ورفع المتظاهرون لافتات مثل "الحرية لفلسطين"، و"تحية لصمود المقاومة ضد الجرائم الصهيونية".

بوتيرة شبه يومية، تشهد مدن مغربية عديدة بينها الرباط وقفات شعبية للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وللمطالبة بوقف الإبادة الجماعية الإسرائيلية ورفع الحصار وإدخال المساعدات الإنسانية.

وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 152 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.