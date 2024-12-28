تركيا تسمح لحزب مؤيد للأكراد بزيارة أوجلان

يقضي أوجلان حكمًا بالسجن مدى الحياة في سجن بجزيرة إمرالي جنوب إسطنبول منذ القبض عليه قبل 25 عامًا.

يزور وفد من حزب "المساواة وديموقراطية الشعوب" المؤيد للأكراد، السبت، مؤسس حزب العمال الكردستاني، عبدالله أوجلان، الذي يمضي عقوبة السجن مدى الحياة في الحبس الانفرادي، حسبما أفاد مصدر في الحزب وكالة "فرانس برس".

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وقال المصدر "غادر الوفد في الصباح"، دون أن يوضح كيف سينتقل إلى الجزيرة حيث يقع السجن، لأسباب أمنية. وستكون هذه أول زيارة يجريها الحزب للزعيم الكردي منذ نحو عشر سنوات.

ويقضي أوجلان حكمًا بالسجن مدى الحياة في سجن بجزيرة إمرالي جنوب إسطنبول منذ القبض عليه قبل 25 عامًا.

ويشير تقرير لوكالة "ا.ب" إلى أن زيارة حزب "المساواة وديموقراطية الشعوب" تأتي بعد شهرين من قيام دولت بهجلي، زعيم حزب الحركة القومية التركية اليميني المتشدد المعادي لحزب العمال الكردستاني والمنضوي في الائتلاف الحاكم، بدعوة أوجلان، للحضور إلى البرلمان لإعلان حل حزب العمال، مقابل إطلاق سراحه. ويلقى ذلك دعم الرئيس رجب طيب إردوغان"، بحسب المصدر.

وفي تشرين الأول/أكتوبر، أعلنت عائلة أوجلان أن السلطات سمحت لها بزيارته للمرة الأولى منذ آذار/مارس 2020.

بطاقة تعريف

- عبدالله أوجلان هو مؤسس وأول قائد لحزب العمال الكردستاني (عام 1978).

- بدأ الحزب نشاطًا عسكريًا عام 1984 تخلله عدة محاولات للسلام مع الحكومة التركية وللهدنة، إحداها في آب/ أغسطس 1998، وفي ذات الفترة انتقل أوجلان تحت ضغوط الحزب والحكومة التركية من منفاه في سورية إلى روسيا ثم أيطاليا ثم اليونان ثم وصل إلى السفارة اليونانية في نيروبي في كينيا، حيث اعتقل وأرسل إلى تركيا في شباط/ فبراير 1999 في عملية أثارت سخطًا كرديًا حول العالم وأنهت الهدنة الأخيرة.

- حوكم أوجلان في تركيا في 28 نيسان/ إبريل 1999 بتهمة الخيانة العظمى لتركيا وفقًا للمادة 125 لقانون العقوبات التركي. وحكم عليه بالإعدام في 29 حزيران/ يونيو 1999 لقيامه بتأسيس وإدارة "منظمة إرهابية مسلحة".

- في عام 2002، قامت تركيا بتحويل حكم إعدام أوجلان للسجن المؤبد ضمن سياسة إلغاء عقوبة الإعدام في تركيا، ومحاولة التلائم مع قوانين للاتحاد الاوروبي.