الجيش الأردني يقتل عددا من المهربين حاولوا اجتياز الحدود من سورية

يكافح الجيش الأردني منذ سنوات عمليات تسلل وتهريب أسلحة ومخدّرات، لا سيّما حبوب الكبتاغون، برّا من سورية..

أعلن الجيش الأردني أن قواته قتلت الأربعاء عددا من المهربين ودمّرت آلياتهم عندما حاولوا اجتياز حدود المملكة قادمين من سورية.

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ويرتبط الأردن بحدود برية مع سورية تمتد على مسافة 375 كيلومترا، وسبق أن أحبط وأوقف وقتل عشرات المهربين خلال حكم بشار الأسد.

وأوضح الجيش في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، أن "قوات حرس الحدود تعاملت صبيحة هذا اليوم الأربعاء مع مجموعات من المهربين حاولوا اجتياز حدود المملكة الأردنية الهاشمية على الواجهة الشمالية، ما أسفر عن مقتل أعداد منهم وتدمير آلياتهم".

كما ذكر الجيش في بيان آخر، أن "حرس الحدود في المنطقة العسكرية الجنوبية أحبطوا" مساء الثلاثاء، على "الواجهة الغربية" للمنطقة الجنوبية، "خمس محاولات تهريب كميات من المواد المخدرة بواسطة طائرات مسيرة حاولت اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة"، من دون أن يحدّد ما إذا كانت هذه المحاولات تمّت على الحدود مع السعودية أو إسرائيل.

ويكافح الجيش الأردني منذ سنوات عمليات تسلل وتهريب أسلحة ومخدّرات، لا سيّما حبوب الكبتاغون، برّا من سورية خلال سنوات النزاع الدامي الذي بدأ في العام 2011 وتسبّب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص وانتهى في كانون الأول/ديسمبر مع سقوط نظام بشار الأسد.

ويقول الأردن الذي يستضيف نحو 1,6 مليون لاجئ سوري، إن عمليات التهريب كانت "منظمة" وتستخدم فيها أحيانا طائرات مسيّرة وتحظى بحماية مجموعات مسلحة، ما دفعه الى استخدام سلاح الجو أكثر من مرة.