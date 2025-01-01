نعيم قاسم: الدولة اللبنانية مسؤولة عن متابعة اتفاق وقف إطلاق النار

الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم قال إن الدولة اللبنانية عقدت ‫اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، وبالتالي تتحمل المسؤولية المباشرة عن متابعته، وضمان وقف الخروقات.

قال الأمين العام لـ"حزب الله"، نعيم قاسم، اليوم الأربعاء، إن الدولة اللبنانية هي التي عقدت اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، وهي المسؤولة بالتالي عن متابعة تطبيقه وضمان وقف خروقات تل أبيب له.

وجاء تصريح قاسم، خلال كلمة متلفزة شارك بها عن بعد في مؤتمر بالعاصمة الإيرانية طهران.

وذكر قاسم أن المواجهة الأخيرة مع إسرائيل مرت بثلاث مراحل، بدأت بمرحلة إسناد حزبه لقطاع غزة منذ 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ثم العدوان الإسرائيلي الواسع على لبنان الذي اندلع في 23 أيلول/ سبتمبر 2024، وأخيرا مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وأضاف أنه "في هذه المرحلة الثالثة، تم التوصل إلى اتفاق يُلزم العدو بإنهاء عدوانه والخروج من الأراضي اللبنانية المحتلة، كما يلتزم حزب الله بوقف عمليات الدفاع والانسحاب من جنوب نهر الليطاني كأسلحة ‫ومقاومين".

وأشار قاسم إلى أن "تنفيذ هذا الاتفاق بدأ بالفعل، والدولة اللبنانية عقدت هذا ‫الاتفاق، وبالتالي تتحمل المسؤولية المباشرة عن متابعته وضمان وقف الخروقات".

وقال إن "المسؤولية في هذا المرحلة تقع على عاتق الدولة اللبنانية، ‫والدول الراعية، ‫ولجنة متابعة تنفيذ الاتفاق بطريقة سياسية، ‫حتى تخرج إسرائيل من لبنان".