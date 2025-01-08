السوداني: سبيل استقرار المنطقة هو وقف الحرب المدمرة على غزة

لفت السوداني إلى أن سبيل استقرار المنطقة هو "وقف هذه الحرب المدمرة، وضمان حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته الحرة".

قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الأربعاء، إن وقف الحرب المدمرة على قطاع غزة هو سبيل استقرار المنطقة.

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جاء ذلك في تصريحات خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في طهران.

وشدد السوداني على موقف العراق الثابت في إدانة حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة والأراضي المحتلة.

وأشار إلى أن "هناك استهداف ممنهج للمدنيين العزل، أمام مرأى ومسمع المجتمع الدولي الذي فشل في أداء واجبه بوقف الانتهاكات والجرائم الخطيرة التي تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي".

ولفت إلى أن سبيل استقرار المنطقة هو "وقف هذه الحرب المدمرة، وضمان حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته الحرة".

ومن جهة أخرى، قال السوداني إن "استقرار سورية مفتاح لاستقرار المنطقة بأكملها، وندعو إلى حل سياسي شامل يحفظ لسورية استقلالها وسيادتها، ويحد من التدخلات الخارجية".

وتابع "نحترم إرادة الشعب السوري، وندعم أي نظام سياسي أو دستوري يختاره السوريون، دون تدخلات خارجية".

وبين السوداني أن العراق مستعد للتعاون مع جميع الأطراف لتعزيز الاستقرار في سورية، وتحقيق انتقال سلمي سلس "لنظام يعكس إرادة الشعب السوري بكل تنوعاته وأطيافه، وفي عملية إعادة الإعمار وعودة اللاجئين".

وفي 8 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بسطت فصائل سورية سيطرتها على سورية وأسقطت نظام بشار الأسد، لينتهي بذلك 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وفي وقت سابق الأربعاء، وصل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى العاصمة الإيرانية طهران، في زيارة رسمية تبحث العلاقات الثنائية، والتطورات التي تشهدها المنطقة.