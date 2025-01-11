القنيطرة.. القوات الإسرائيلية تشق طريقًا عسكريًا

"تُعتبر القنيطرة شريانًا حيويًا يربط الجنوب السوري بمرتفعات الجولان المحتلة، بينما تطل منطقة الدرعيات على مواقع استراتيجية في الجولان".

تواصل القوات الإسرائيلية تصعيدها في جنوب سورية، حيث دخلت اليوم، السبت، الجهة الغربية لقرية المعلقة بمحافظة القنيطرة، وبدأت شق طريق عسكري يمتد من الحدود وصولًا إلى نقطة الدرعيات العسكرية.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وذكر "تلفزيون سوريا" أن "هذه التحركات تأتي في منطقة ذات أهمية استراتيجية، إذ تُعتبر القنيطرة شريانًا حيويًا يربط الجنوب السوري بمرتفعات الجولان المحتلة، بينما تطل منطقة الدرعيات على مواقع استراتيجية في الجولان".

وأشار إلى أن "جيش الاحتلال دخل، قبل أيام، برتل من الدبابات إلى بلدات العشة وأبو غارة ومزرعة الحيران وسرية الدبابات في ريف القنيطرة الجنوبي، حيث نفّذ عمليات تفتيش وتجريف للأراضي، وسيطر على سد المنطرة المائي في ريف المحافظة".

ولفت إلى أن "الاحتلال الإسرائيلي كثف، في أعقاب سقوط نظام الأسد، عملياته داخل الأراضي السورية المتاخمة للمنطقة العازلة في الجولان المحتل. ومنذ نحو أسبوعين، توغلت قوات الاحتلال في الجانب السوري من جبل الشيخ، معلنةً السيطرة على موقع عسكري مهجور".

"سنبقى حتى إيجاد ترتيب يضمن أمن إسرائيل"

ومن الجدير ذكره، في السياق، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، كان قد اعتبر، خلال زيارة لقمة جبل الشيخ في الجولان السوري، أواسط الشهر الماضي، أن إسرائيل ستواصل وجودها في هذه المنطقة الإستراتيجية إلى حين إيجاد "ترتيب بديل يضمن أمن إسرائيل"، على حد تعبيره، وذلك في إشارة إلى المنطقة العازلة في الأراضي السورية المحددة بموجب اتفاقية فض الاشتباك عام 1974.