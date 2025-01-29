المجاعة تنهش السودان: "لا طعام ولا دواء ولا أي شيء"

تروي منى كيف فقدت اثنين من أولادها وهي عاجزة عن مساعدتهما "ما كان لي سوى أن أضمّهما وهما يحتضران".

في خلال شهرين، دفنت منى إبراهيم اثنين من أولادها قضيا جوعا في مخيّم للاجئين في السودان الذي تنهشه حرب أهلية منذ حوالي سنتين بين الجيش وقوّات الدعم السريع.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وشهدت هذه الأمّ البالغة 40 عاما التي لا حول لها كيف انطفأت ابنتها رانيا في ربيعها العاشر قبل أن يهلك منتصر في شهره الثامن في مخيّم زمزم.

وهي باتت تخشى على حياة ابنتها رشيدة (4 سنوات) التي تعاني من فقر حادّ في الدمّ بلا أيّ رعاية طبّية.

وتتحسّر في تسجيل مصوّر أمام مأوى بلا سقف قرب الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور التي تحاصرها قوّات الدعم السريع منذ أيّار/مايو "أنا خائفة جدّا أن تضيع منّي. نحن متروكون".

وتؤكّد "ليس هناك طعام ولا دواء ولا أي شيء".

وتروي منى كيف فقدت اثنين من أولادها وهي عاجزة عن مساعدتهما "ما كان لي سوى أن أضمّهما وهما يحتضران".

وكانت رانيا أوّل من لقي حتفه في المستشفى الوحيد في الفاشر الذي ما زال قيد الخدمة لكنّه يعاني نقصا شديدا في الطواقم والمعدّات الطبية، في تشرين الثاني/نوفمبر بعد ثلاثة أيّام من إدخالها بسبب إسهال حادّ. وبعد بضعة أسابيع، لحقها منتصر بعدما انتفخ جسده الصغير بسبب سوء تغذية حادّ.

وأُعلنت حالة المجاعة في مخيّم زمزم الشاسع الذي أنشئ سنة 2004 ويضمّ ما بين 500 ألف ومليون شخص، بالاستناد إلى نظام تصنيف مدعوم من منظمات الأمم المتحدة. وانتشرت في مخيّمين آخرين وفي بعض أنحاء جبال النوبة في جنوب البلد.

وأنكرت الحكومة الموالية للجيش حدوث مجاعة في البلد، في حين يعاني ملايين الأشخاص نقصا في التغذية.

وفي "سلام 56"، إحدى الوحدات الـ48 المكتظّة باللاجئين التي تشكّل مخيّم زمزم، تهزّ أمّهات أطفالهن الذين يعجزون عن المشي من شدّة الإنهاك. وتتشارك عائلات بقايا طبق فول لا طعم له.

وتقرّ راوية علي (35 عاما)، وهي أمّ لخمسة أطفال "هذا كلّ ما لدينا". وإلى جانبها دلو فيه ماء عكر من خزّان لمياه الأمطار على بعد ثلاثة كيلومترات "تشرب منه الحيوانات ونحن أيضا".

وتعيش في "سلام 56" أكثر من 700 أسرة نزحت من جرّاء المعارك الطاحنة التي تدور منذ نيسان/أبريل 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوّات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو الملقب "حميدتي".

ويقول المنسّق المشرف على الوحدة آدم محمود عبد الله إنه لم يتلقّ سوى أربع شحنات من المساعدات الغذائية منذ اندلاع المعارك، تعود آخرها إلى أيلول/سبتمبر مع حوالي عشرة أطنان من الدقيق، و"منذ ذلك الحين، لم يصلنا شيء".

ويعكس البؤس الذي حلّ بزمزم ضراوة هذه المعارك التي أودت بحياة عشرات الآلاف وهجّرت أكثر من 12 مليون شخص وتسبّبت بـ"أكبر أزمة إنسانية تسجّل على الإطلاق"، بحسب "لجنة الإغاثة الدولية" (آي آر سي).

وعلى مسافة نحو 700 كيلومتر من جنوب شرقي مخيّم زمزم، ليس الوضع أفضل حالا.

وأمام أحد آخر المطابخ الجماعية قيد العمل في مدينة ديلينغ في جنوب كردفان، تمتدّ طوابير الانتظار إلى ما لا نهاية له، بحسب ما تخبر نازك كابالو التي تدير مجموعة للدفاع عن حقوق النساء.

وفي الصور التي تشاركتها مع وكالة "فرانس برس"، رجال ونساء وأطفال هزلى منتفخي البطون عظامهم ناتئة يصعب عليهم الوقوف من شدّة الإنهاك.

وبعد أيّام من دون أيّ لقمة تسدّ الرمق، "ينهار البعض منهم... في حين يتقيّأ البعض الآخر عندما يحصل على بعض الطعام"، بحسب كابالو.

وفي كردفان الجنوب التي كانت في ما مضى منطقة زراعية غنيّة، يقتات بعض المزارعين بذورا كان يفترض بهم زرعها أو يغلون أوراق نبات.

وتؤكّد كابالو "بتنا نلحظ الجوع في مناطق لم تشهد سابقا مجاعة".

وقد حلّ الجوع بهذا البلد الزاخر بالموارد الطبيعية، حتّى على بعد مئات الكيلومترات من المناطق التي ضربتها المجاعة.

وفي القضارف، على بعد 400 كيلومتر من جنوب شرق الخرطوم، حيث يعيش أكثر من مليون نازح، تصل عائلات فارة من المعارك الضارية يائسة ومتضوّرة.

وتخبر مديرة الشؤون الإنسانية في منظمة "أنقذوا الأطفال"، ماري لوبول، أنها رأت "أطفالا شديدي الهزل تسيل أنوفهم ويعانون التهابا في ملتحمة العين. ويتّخذ الأهل قرارات تدمي القلوب ليحدّدوا أيّا من أطفالهم تحتّم عليه الموت".

وفي جنوب العاصمة الخرطوم، أخبر عمّال في برنامج الأغذية العالمي أنهم رأوا أشخاصا "هم جلد على عظم" يقتاتون عدسا وحبوبا مغلية، بحسب ما نقلت ليني كينزلي المسؤولة عن التواصل في البرنامج.

وتقول المنظمات المعنية بالمساعدات الإنسانية إن الحرب تجعل عملها شبه مستحيل.

وتكشف لوبول "لا يمكننا بكلّ بساطة أن نحمّل الإعاشات في شاحنة وننقلها إلى المناطق المتأثّرة بالمجاعة. فحواجز العبور وقرارات الرفض وعمليات النهب من جماعات مسلّحة تحرم من هذه المساعدات من هم بأشدّ الحاجة إليها".

ومن دون تحرّك سريع، قد تعيث المجاعة خرابا في البلد، بحسب منظمات إنسانية.

وتحذّر لوبول من أن "أشخاصا يموتون راهنا لكنّ التداعيات الطويلة المدى ستلاحق السودان على مدى أجيال".

ومع حلول الليل في مخيّم زمزم، تتمدّد ابنة منى ابراهيم على الفراش بلا طاقة ومقطوعة النفس. وتقول والدتها "لا أعلم إلى أي حد يمكننا أن نصبر".