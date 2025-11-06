إسرائيل تصعّد بلبنان: شهيد ومصابون بغارات بمناطق متفرّقة بالجنوب

قال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه "استكمل موجة من الهجمات على بنى تحتية ومستودعات أسلحة تابعة لوحدة ’قوة الرضوان’ (التابعة لحزب الله) في جنوب لبنان".

استشهد لبناني وأصيب آخرون بجروح، في غارات إسرائيلية استهدفت، الخميس، بلدات عديدة بجنوب لبنان، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء اللبنانية.

وعمد الجيش الإسرائيلي إلى استهداف العديد من البلدات، بسلسلة من الغارات هي الأوسع منذ وقف إطلاق النار، وفي استمرار للخروقات الإسرائيلية للاتفاق الهشّ.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه "استكمل موجة من الهجمات على بنى تحتية ومستودعات أسلحة تابعة لوحدة ’قوة الرضوان’ (التابعة لحزب الله) في جنوب لبنان".

وذكر مسؤول أمنيّ إسرائيليّ، أن "الهجمات التي نُفِّذت اليوم (الخميس)، مجرّد عرض ترويجيّ (مقدِّمة)، وإذا لم يفكّك الجيش اللبناني حزب الله، وإذا لم يلتزم بشروط الاتفاق، سنهاجم في جميع أنحاء لبنان، أهدافا لحزب الله، بما في ذلك في بيروت"، بحسب ما أوردت القناة الإسرائيلية 12، الخميس، فيما قال مسؤول إسرائيلي آخر إنه "إذا لم يُنزَع سلاح حزب الله، إسرائيل ستفعل ذلك".

وقبل ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن سلسلة غارات على "أهداف عسكرية لحزب الله" جنوبي لبنان؛ وقال إنه "لم نصدر أي بيان حول إخلاء واسع لقرى في جنوب لبنان"، وأضاف أنه "يحث على إخلاء سكان المباني المحددة في الخرائط" التي عممها وتلك المجاورة لها، في الطيبة وطيردبا وعيتا الجبل.

وتسببت غارة على المنطقة الواقعة بين بلدتي طورا والعباسية، في حالة هلع بين طلاب المدارس في بلدات معركة والعباسية وطورا وصور، نتيجة قوة الانفجارات التي سُمعت في محيط المنطقة.

كما أفادت الوكالة بتحليق مسيّرات إسرائيلية على علو منخفض فوق الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، أنه شنّ غارة جوية على مجموعة من عناصر حزب الله قال إنهم كانوا "ينشطون ضمن بنية تحتية تابعة لوحدة البناء" في حزب الله، في منطقة صور جنوبيّ لبنان.

وذكر أن العملية نُفّذت "بقيادة قيادة المنطقة الشمالية وبواسطة سلاح الجو"، واستهدفت ما وصفها بـ"بنية إرهابية استخدمها عناصر الحزب لإنتاج معدات تُستعمل في ترميم مواقع عسكرية سبق أن تعرضت للتدمير خلال الحرب".

وأضاف البيان أن "نشاط عناصر حزب الله في هذه البنية شكّل خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان"، مشددا على أن الجيش الإسرائيلي "سيواصل العمل لإزالة أي تهديد على أراضي دولة إسرائيل".

من جانبها، شددت قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) على أن "القرار 1701 يبقى الإطار الأساسي لاستعادة الاستقرار"، وقال إن قواتها "تراقب الانتهاكات الجوية والبرية والإبلاغ عنها، بما في ذلك الوجود المسلّح جنوب نهر الليطاني".

وقالت إن "كل خرق يقوّض الهدوء الهش ويؤخّر عودة العائلات لإعادة بناء حياتها على طول الخط الأزرق"، مشيرة إلى "التعاون الوثيق مع الجيش اللبناني"، في تسيير "دوريات وأنشطة ميدانية يومية في جنوب لبنان، لتحقيق هدف واحد: تعزيز سلطة الدولة وضمان استقرار مستدام".

ويأتي هذا القصف الجديد في سياق التصعيد المستمر في الجنوب اللبناني، حيث تواصل إسرائيل تنفيذ غارات جوية متفرقة تقول إنها تستهدف "مواقع تابعة لحزب الله"، فيما تؤدي تلك الهجمات إلى وقوع ضحايا وأضرار مادية واسعة.

