لبنان: شهيدان باستهداف مركبتين وغارات إسرائيلية على البقاع والجنوب

كانت قد أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، صباح اليوم السبت، باستشهاد الشاب كامل رضا قرنبش من بلدة زوطر الشرقية، جراء استهداف مسيرة إسرائيلية بغارة جوية.

استشهد شخصان السبت باستهداف مركبتين الأولى في بلدة شقرا والأخرى على طريق زوطر الشرقية جنوبي لبنان، فيما نفذ الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت عدة بلدات ومناطق في البقاع والجنوب.

وقال الجيش الإسرائيلي، إنه هاجم منصات إطلاق صواريخ ومواقع عسكرية شملت مستودعات أسلحة ومبان عسكرية أخرى في البقاع وجنوب لبنان. ولاحقا أعلن أنه قتل عنصرين لحزب الله.

من مكان استهداف مركبة بغارة إسرائيلية بين بلدتي شقرا ومجدل سلم في جنوب لبنان



وكانت قد نقلت الوكالة، صباح السبت، أن طائرة حربية إسرائيلية شنّت غارة جوية استهدفت سيارة بصاروخين في منطقة عين السماحية على طريق زوطر الشرقية، جنوبي لبنان.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية أمس الجمعة، أن الغارات والخروقات الإسرائيلية منذ 28 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 وبعيد التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار ولغاية 20 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، أسفرت عن 331 شهيدا و945 جريحا.

