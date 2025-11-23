عون: إسرائيل ترفض كل المساعي والمبادرات المطروحة لوضع حدّ للتصعيد بلبنان

الرئيس اللبناني جدد دعوته للمجتمع الدولي بأن "يتحمل مسؤوليته ويتدخل بقوة وبجدية لوقف الاعتداءات" على بلاده، عقب استهداف تل أبيب الضاحية الجنوبية لبيروت ما أسفر عن مقتل وإصابة نحو 25 شخصا.

ذكر الرئيس اللبناني، جوزيف عون، اليوم الأحد، أن استهداف إسرائيل الضاحية الجنوبية لبيروت، بالتزامن مع ذكرى الاستقلال، "دليل آخر على أنها لا تأبه للدعوات المتكررة لوقف اعتداءاتها".

جاء ذلك في بيان للرئاسة اللبنانية، عقب قصف إسرائيل للضاحية الجنوبية لبيروت، ما أسفر عن استشهاد وإصابة نحو 25 شخصا، بحسب إحصائية لوزارة الصحية اللبنانية، فيما ادعت تل أبيب أنها استهدفت قياديا بـ"حزب الله".

وقال عون وفق البيان، إن "استهداف إسرائيل الضاحية الجنوبية من بيروت، وتزامن هذا الاعتداء مع ذكرى الاستقلال؛ دليل آخر على أنها لا تأبه للدعوات المتكررة لوقف اعتداءاتها على لبنان".

وشدّد على أن إسرائيل "ترفض تطبيق القرارات الدولية، وكل المساعي والمبادرات المطروحة، لوضع حد للتصعيد، وإعادة الاستقرار ليس فقط إلى لبنان، بل إلى المنطقة كلها".

وأضاف عون أن "لبنان الذي التزم وقف الأعمال العدائية منذ ما يقارب سنة حتى اليوم، وقدم المبادرة تلو المبادرة، يجدد دعوته للمجتمع الدولي بأن يتحمل مسؤوليته ويتدخل بقوة وبجدية لوقف الاعتداءات على لبنان وشعبه، منعا لأي تدهور يعيد التوتر إلى المنطقة من جهة، وحقنا لمزيد من الدماء من جهة أخرى".

ومنذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار الأخير مع "حزب الله" في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، تخرق إسرائيل يوميا الاتفاق، ما خلف مئات الشهداء والجرحى.

وحاول هذا الاتفاق إنهاء عدوان شنته إسرائيل على لبنان في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ثم تحول في أيلول/ سبتمبر 2024 إلى حرب شاملة، قتلت خلالها أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفا.

ولا تزال إسرائيل تتحدى الاتفاق بمواصلة احتلالها 5 تلال لبنانية في الجنوب سيطرت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق لبنانية أخرى تحتلها منذ عقود.

وفي 2006 اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار 1701 بهدف وقف الأعمال العدائية بين "حزب الله" وإسرائيل، ودعا إلى وقف دائم لإطلاق النار على أساس إنشاء منطقة عازلة.

وتحت ضغوط إسرائيلية أميركية، أقرت الحكومة اللبنانية في 5 آب/ أغسطس الماضي، حصر السلاح بيد الدولة، بما يشمل "حزب الله". كما رحبت الحكومة بخطة وضعها الجيش اللبناني لتنفيذ القرار، غير أنها لم تحدد مهلة زمنية لتطبيقه، في خطوة اعتبرها مراقبون محاولة لإرضاء الحزب وقاعدته.