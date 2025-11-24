الثاني خلال يوم: توغّل إسرائيليّ جديد بالقنيطرة في سورية

"توغّلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم، في قريتي رويحينة وبريقة بريف القنيطرة". وفي وقت سابق الإثنين، توغلت قوة إسرائيلية مؤلفة من 5 آليات، باتجاه قرية الصمدانية الشرقية، ومنها باتجاه تل كروم جبا بريف المحافظة الشمالي.

توغّلت قوات إسرائيلية، مساء اليوم الإثنين، في محافظة القنيطرة السورية جنوب غربي، للمرة الثانية خلال اليوم، وفي إطار استمرار انتهاك سيادة دمشق.

جاء ذلك وفق ما أوردته وكالة الأنباء السورية "سانا"، والتي ذكرت أنه "توغّلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم، في قريتي رويحينة وبريقة بريف القنيطرة".

وأشارت إلى أن "قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من ثلاث سيارات، توغلت في قرية رويحينة".

وذكرت أن تلك القوة "نصبت حاجزا على مقربة من نقطة قوات الأمم المتحدة (الأوندوف) على الطريق الواصل بين قرية رويحينة وبلدة بئر عجم وقرية زبيدة".

وأضافت أن "قوة أخرى للاحتلال مؤلفة من ثلاث سيارات، توغلت في قرية بريقة، ونصبت حاجزا مؤقتا عند مفرق الكباس وسط القرية، قبل أن تغادر المكان".

وفي وقت سابق الإثنين، توغلت قوة إسرائيلية مؤلفة من 5 آليات، باتجاه قرية الصمدانية الشرقية، ومنها باتجاه تل كروم جبا بريف المحافظة الشمالي.

ولم يصدر على الفور تعليق رسمي من دمشق بشأن تلك التوغلات وما نتج عنها، إلا أنها تدين انتهاكات إسرائيل المتكررة لسيادتها، وتؤكد التزامها باتفاقية فصل القوات المبرمة بين الجانبين عام 1974، التي أعلنت تل أبيب انهيارها بعد سقوط نظام بشار الأسد، أواخر 2024.

وتصاعدت مؤخرا الانتهاكات الإسرائيلية في القنيطرة، ويشتكي سوريون من التوغلات نحو أراضيهم الزراعية، مصدر رزقهم الوحيد، وتدمير مئات الدونمات، فضلا عن اعتقال أشخاص، وإقامة حواجز عسكرية، وتفتيش المارة.

ورغم أن الحكومة السورية لم تشكل أي تهديد لتل أبيب، يتوغل الجيش الإسرائيلي مرارا داخل الأراضي السورية، ويشنّ غارات جوية قتلت مدنيين، ودمرت مواقع وآليات عسكرية وأسلحة وذخائر تابعة للجيش.