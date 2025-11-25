الأمم المتحدة تدعو إلى تحقيق "نزيه" بالضربات الإسرائيلية على لبنان: 127 مدنيا استشهدوا منذ وقف النار

قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان كذلك، إن 127 مدنيا على الأقل استشهدوا في الهجمات التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل لبنان، منذ وقف إطلاق النار قبل نحو عام، ودعت المفوضية إلى إجراء تحقيق واحترام الهدنة.

دعت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إلى إجراء تحقيقات سريعة ونزيهة في الضربات الإسرائيلية على لبنان، بما في ذلك العدوان الذي استهدف مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين، الأسبوع الماضي.

وقال الناطق باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ثمين الخيطان، للصحافيين في جنيف، إنه "يجب إجراء تحقيقات سريعة ونزيهة في غارة عين الحلوة، وكذلك في جميع الحوادث الأخرى التي تنطوي على انتهاكات محتملة للقانون الدولي الإنساني من قبل جميع الأطراف، قبل وبعد وقف إطلاق النار".

وشدّد على أنه "يجب تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة".

وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان كذلك، إن 127 مدنيا على الأقل استشهدوا في الهجمات التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل لبنان، منذ وقف إطلاق النار قبل نحو عام، ودعت المفوضية إلى إجراء تحقيق واحترام الهدنة.

وقال الخيطان، إنه "بعد مرور عام تقريبا على اتفاق لبنان وإسرائيل على وقف إطلاق النار، لا نزال نشهد هجمات متزايدة من الجيش الإسرائيلي، مما أسفر عن مقتل مدنيين وتدمير أهداف مدنية في لبنان، بالإضافة إلى تهديدات تبعث على القلق بشن هجمات أوسع نطاقا وأكثر كثافة".

وأضاف أن هذا العدد يشمل الوفيات التي تحققت منها المفوضية بأسلوبها الدقيق، لكن العدد الحقيقي قد يكون أكبر.