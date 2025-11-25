ترامب في رسالة لعون: لبنان عند مفترق تاريخي

عبر ترامب عن إشادته بما وصفها بأنها قرارات شجاعة اتخذتها الحكومة اللبنانية، مضيفا "أتطلع إلى تعميق الشراكة بين بلدينا بينما نسعى معا لبناء مستقبل أكثر إشراقا للأجيال القادمة".

أبرق الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسالة إلى الرئيس اللبناني جوزيف عون بمناسبة الذكرى السنوية الـ82 لاستقلال لبنان، أشار فيها إلى "تطلعه لتعميق الشراكة بين الولايات المتحدة ولبنان، بينما نسعى معا لبناء مستقبل أكثر إشراقا للأجيال القادمة".

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وذكر ترامب في رسالته "يجسد هذا اليوم احتفاء بالتاريخ الغني للبنان، وثقافته النابضة، وروح شعبه المتأصل".

وأضاف "إن لبنان موجود على مفترق طرق تاريخي، مع فرصة لرسم مسار نحو مزيد من الاستقرار والازدهار الاقتصادي للبنان وشعبه".

وعبر عن إشادته بما وصفها بأنها قرارات شجاعة اتخذتها الحكومة اللبنانية، مضيفا "أتطلع إلى تعميق الشراكة بين بلدينا بينما نسعى معا لبناء مستقبل أكثر إشراقا للأجيال القادمة".

وفي 5 آب/ أغسطس الماضي، أقر مجلس الوزراء اللبناني حصر السلاح بما فيه سلاح حزب الله بيد الدولة، وتكليف الجيش بوضع خطة وتنفيذها قبل نهاية عام 2025.

لكن أمين عام حزب الله نعيم قاسم قال في أكثر من مناسبة، إن الحزب يرفض ذلك، ويطالب بانسحاب الجيش الإسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية.

وجاء قرار مجلس الوزراء اللبناني، بعد طرح واشنطن ورقة خاصة بلبنان تتضمن 11 هدفا من بينها "اتخاذ الخطوات الضرورية لبسط سيادة الدولة بالكامل على جميع أراضيها، بهدف تعزيز دور المؤسسات الشرعية، وضمان حصر حيازة السلاح بيد الدولة وحدها في جميع أنحاء لبنان".

يشار إلى أنه منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، كثفت إسرائيل هجماتها على لبنان ضمن خروقات للاتفاق الموقع في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، مع تسريبات إعلامية عن خطط لشن هجوم إسرائيلي جديد.

وأنهى اتفاق وقف إطلاق النار، عدوانا بدأته إسرائيل على لبنان في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وتحول في أيلول/ سبتمبر 2024 إلى حرب شاملة، وأسفر عن استشهاد أكثر من 4 آلاف شخص وإصابة نحو 17 ألفا آخرين.

واغتالت إسرائيل الأحد رئيس أركان حزب الله هيثم علي الطبطبائي، بغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت، في أكبر خرق لاتفاق وقف إطلاق النار.