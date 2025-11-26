الأردن: مقتل شقيقين من حملة "الفكر التكفيري" خلال مداهمة بالرمثا

انتهت العملية الأمنية في الرمثا فجر الأربعاء بعد اشتباكات مسلحة، لتباشر بعدها دوريات مختصة بعمليات تمشيط واسعة في المنطقة، في مؤشر على أن الأجهزة الأمنية تشتبه بوجود عناصر أخرى مرتبطة بالخلية، التي يعتقد أنها تنتمي للتيار السلفي الجهادي.

أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية، فجر الأربعاء، مقتل شقيقين مطلوبين من حملة "الفكر التكفيري" خلال مداهمة نفذتها قوة أمنية خاصة في مدينة الرمثا شمالي البلاد.

وأوضحت المديرية أن القوة الأمنية داهمت، مساء الثلاثاء، موقعا كان يؤوي المطلوبين على إثر قضايا تحقيقية مهمة، مضيفة أن المطلوبين بادروا بإطلاق النار على القوة، ما أدى إلى إصابة 3 من أفرادها الذين نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأكدت المديرية أنه تم تنفيذ قواعد الاشتباك وقتل المطلوبين، بعد أن تحصنوا بالموقع واستخدموا والدتهما كدرع بشري، لكنها تم إنقاذها دون أي ضرر. كما أشارت إلى أن العملية أسفرت عن ضبط مجموعة من الأسلحة النارية والعتاد بعد تفتيش الموقع.

ووفق بيان الأمن العام، فإن شقيقين مطلوبين ينتميان إلى تنظيم تكفيري بادرا بإطلاق النار بكثافة على القوة الأمنية التي حاولت اعتقالهما، ما دفع القوات إلى تطبيق قواعد الاشتباك، وانتهى بمقتل المطلوبين وإصابة 3 من أفراد القوة.

وأوضح البيان أن الشقيقين حاولا الاحتماء بوالدتهما أثناء إطلاق النار، قبل أن تتمكن القوة من تحييد الأم دون تعرضها لأي أذى، والعثور في الموقع على أسلحة وعتاد.

وشهدت منطقة المداهمة قطعا للكهرباء ومحاصرة أزقة سوق شعبي بالكامل، في عملية نفذتها قوة خاصة عالية التدريب، بما يشير إلى اعتماد ملاحظات استخبارية دقيقة في التخطيط للمداهمة.

واكتفت السلطات بوصف المجموعة بأنها "خلية إرهابية" تضم عنصرين ينتميان إلى أحد التنظيمات التكفيرية، دون كشف أسمائهما أو تحديد هوية التنظيم أو طبيعة المخططات التي كانوا يعملون عليها.

وكانت الحكومة الأردنية قد أعلنت، مساء الثلاثاء، أن الأجهزة الأمنية تنفذ مداهمة ضد "خارجين عن القانون" شمالي البلاد، مشيرة إلى أن التفاصيل ستعلن بعد انتهاء العملية.

وقال وزير الاتصال الحكومي المتحدث باسم الحكومة محمد المومني في تدوينة على منصة "إكس" إن "الأجهزة الأمنية تنفذ مداهمة أمنية لخارجين عن القانون في لواء الرمثا".

ويقع لواء الرمثا أقصى شمال المملكة ويضم مدنا وبلدات تتبع إداريا لمحافظة إربد، وهو منطقة حدودية مع سورية، ما يجعلها من المناطق الحساسة أمنيا.