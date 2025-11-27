غارات جوية إسرائيلية تطال المحمودية والجرمق وإقليم التفاح، وتمشيط بالرشاشات في الوزاني، وسط استمرار خروق وقف إطلاق النار وارتفاع أعداد الضربات خلال العام الماضي.

شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم الخميس، سلسلة غارات جوية على مناطق المحمودية والجرمق في قضاء جزين، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

في المقابل، ذكرت تقارير إسرائيلية أن الجيش نفّذ ضربات قالت إنها طاولت "مخازن أسلحة ومواقع عسكرية ومنصات إطلاق" جنوب نهر الليطاني.

وأفادت مصادر محلية أيضًا بأن جيش الاحتلال شن غارات على مرتفعات إقليم التفاح جنوبيّ لبنان، تزامنًا مع مرور عام على اتفاق وقف إطلاق النار.

وأضافت المصادر أن "الطيران الحربي أغار كذلك على القاطراني ومرتفعات الجبور" في الجنوب اللبناني.

وقالت الوكالة الرسمية اللبنانية إن قوات الاحتلال أطلقت نيران رشاشة باتجاه مزارعين في أطراف منطقة الوزاني، دون تسجيل إصابات.

كما حلّقت الطائرات الحربية على علو متوسط فوق الهرمل، بالتزامن مع حركة عسكرية نشطة في الأجواء الجنوبية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو سيعقد، مساء اليوم، اجتماعًا خاصًا بمشاركة عدد محدود من الوزراء وكبار المسؤولين الأمنيين لبحث التطورات المتعلقة بلبنان.

قال جيش الاحتلال، في بيان، إنه نفّذ ضربات جوية في عدة مناطق جنوبيّ لبنان، مدّعيًا أنها استهدفت "مواقع إطلاق ومخازن أسلحة" تابعة لحزب الله.

وأضاف أن الهجمات نُفذت "بتوجيه استخباراتي" وشملت "مواقع خزّنت فيها أسلحة، ومستودعًا يحتوي على وسائل قتالية".

كما قال إنه استهدف "مواقع عسكرية كان عناصر الحزب يستخدمونها للدفع بمخططات إرهابية" تستهدف قواته، بالإضافة إلى "بنى تحتية أخرى".

واعتبر الاحتلال أن وجود هذه البنى يشكّل "خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان"، مدعيًا أنه "سيواصل العمل لإزالة أي تهديد" مع "الالتزام بالتفاهمات القائمة".

غارات إسرائيلية واسعة على الجنوب اللبناني

للتفاصيل: https://t.co/NMYch8KlDM pic.twitter.com/QCn5CRNecM — موقع عرب 48 (@arab48website) November 27, 2025

ومنذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ قبل عام، تواصل إسرائيل خرق الاتفاق يوميًا، في حين لم يشن الحزب أي هجوم مقابل خلال الفترة ذاتها.

وبحسب اليونيفيل، فإن إسرائيل خرقت الاتفاق أكثر من 10 آلاف مرة منذ توقيعه في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

وأسفرت هذه الخروق عن مقتل 331 شخصًا وإصابة 945 آخرين في لبنان، وفق وزارة الصحة اللبنانية.

وفي تقرير منفصل، ذكر معهد "علما" الأمني الإسرائيلي أن الجيش نفّذ 669 غارة جوية على لبنان خلال عام من وقف إطلاق النار.

وذكر أن المتوسط بلغ 51 غارة شهريًا، وظلّ قريبًا من 48 غارة شهريًا منذ حزيران/ يونيو 2025، ما يعكس استمرار التصعيد الجوي رغم الاتفاق الساري.

وكان يفترض أن ينهي الاتفاق الذي رعته الولايات المتحدة عدوانًا بدأته إسرائيل في أكتوبر/ تشرين الأول 2023 على لبنان وأدى إلى استشهاد أكثر من 4 آلاف شخص وإصابة نحو 17 ألفًا قبل سريانه.