هجوم بطائرة مسيرة يوقف الغاز والكهرباء في كردستان العراق

تعرض حقل كورمور للغاز في إقليم كردستان العراق لهجوم بطائرة مسيرة مساء الأربعاء، ما تسبب بانقطاع كامل لإمدادات الغاز لمحطات الكهرباء في الإقليم وتعليق العمليات في الحقل.

وأسفر الهجوم عن اندلاع حريق كبير وإصابة بعض العمال، حسب مصادر أمنية ومسؤولين في الحقل.

وأظهرت مقاطع مصورة تصاعد الدخان من الموقع بعد الهجوم، فيما أكدت وزارتا الثروات الطبيعية والكهرباء في بيان مشترك توقف تصدير الغاز لمحطات توليد الطاقة وتعليق جميع العمليات حتى استعادة الوضع الطبيعي.

وأوضحت الوزارتان أنهما تعملان مع شركة دانة غاز الإماراتية، المستثمرة في الحقل، على متابعة الحادث والتحقيق في ملابساته.

وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء في كردستان، أوميد أحمد، إن الهجوم أدى إلى انخفاض الطاقة بنحو 2600 ميغاواط من أصل 4000 ميغاواط، ما أثر على تزويد المحطات بالغاز وانقطع نحو 80% من التيار الكهربائي في الإقليم الذي يقطنه أكثر من 6.5 ملايين شخص، بما في ذلك مناطق مثل مدينة السليمانية.

يذكر أن حقل كورمور، الذي يقع بين كركوك والسليمانية، يعد من أكبر الحقول في الإقليم ويؤمن أكثر من 75% من قدرة توليد الكهرباء.

وتعرض الحقل لهجمات عدة في الأشهر والسنوات الماضية، بينها هجمات بمسيّرات وصواريخ كاتيوشا، دون إعلان أي جهة مسؤوليتها، فيما تعهدت السلطات المحلية والبغدادية بالتحقيق لكشف الملابسات.

وهذه ثاني طائرة مسيرة تستهدف الحقل خلال أيام، بعد محاولة مشابهة مساء الأحد الماضي أُحبطت على يد قوات الأمن الكردية.