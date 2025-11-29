السودان: الجيش يواصل التقدم ويهاجم "الدعم السريع" في شمال وغرب كردفان

تأتي هذه الهجمات بعد أيام من تحقيق الجيش تقدمات في المناطق الواقعة شمال وغربي مدينة الأبيض، في إطار سعيها للسيطرة على ولاية شمال كردفان.

واصل الجيش السوداني، السبت، التقدم في ولايتي شمال وغرب كردفان جنوبي البلاد، بعد شنه هجمات على قوات "الدعم السريع" في محاور مدينتي الأبيض والخوي النهود، بحسب مصادر عسكرية.

وأفادت مصادر عسكرية، بأن قوات الجيش نفذت هجمات برية مدعومة بضربات المدفعية الثقيلة على تجمعات "الدعم السريع" في مناطق غرب مدينة الأبيض عاصمة شمال كردفان، وبينها "العيارة، وأبوقعود، وأبو سنون، وأم صميمة".

وأشارت المصادر العسكرية السودانية إلى أن "هذه الهجمات أوقعت خسائر كبيرة في الأرواح ودمرت عددا من المركبات القتالية لقوات الدعم السريع".

وأضافت أن "قوات الجيش هاجمت أيضا بطائرات مسيرة تجمعات الدعم السريع في محور النهود الخوي بولاية غرب كردفان، ودمرت شاحنات وقود إمداد عسكري للدعم السريع".

تأتي هذه الهجمات بعد أيام من تحقيق الجيش تقدمات في المناطق الواقعة شمال وغربي مدينة الأبيض، في إطار سعيها للسيطرة على ولاية شمال كردفان.

وتصدى الجيش السوداني الجمعة لهجوم جديد من "الدعم السريع" على مدينة بابنوسة بولاية غرب كردفان، كما تمكن من دحر قوات "الدعم السريع" والحركة الشعبية التي هاجمت بلدة كارتالا بولاية جنوب كردفان.

يأتي ذلك وسط اشتباكات عنيفة منذ أسابيع تشهدها ولايات كردفان الثلاث "شمال وغرب وجنوب" بين الجيش و"الدعم السريع"، ضمن حرب اندلعت في نيسان/ أبريل 2023.

ومن أصل 18 ولاية بعموم البلاد، تسيطر "الدعم السريع" حاليا على جميع ولايات إقليم دارفور الخمس غربا، عدا بعض الأجزاء الشمالية من ولاية شمال دارفور التي لا تزال في قبضة الجيش، الذي يسيطر على معظم مناطق الولايات الـ13 المتبقية في الجنوب والشمال والشرق والوسط، بما فيها العاصمة الخرطوم.