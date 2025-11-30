البابا لاوون الرابع عشر يدعو اللبنانيين للتحلي بـ"شجاعة" البقاء في بلدهم

في خطاب ألقاه في القصر الرئاسي، بحضور المسؤولين اللبنانيين ودبلوماسيين وممثلين عن المجتمع المدني، شدد الحبر الأعظم على أهمية "السلام" الداخلي بين اللبنانيين، وهي كلمة كررها 27 مرة في خطابه، من دون التطرق إلى الأوضاع الإقليمية والدولية أو الحرب الأخيرة.

دعا البابا لاوون الرابع عشر، اللبنانيين إلى التحلي بـ"شجاعة" البقاء في بلدهم، الغارق في أزماته الاقتصادية والسياسية التي ضاعفت هجرة الشباب، ولا سيما المسيحيين منهم، مشددا على أهمية "المصالحة" من أجل مستقبل مشترك.

ووصل الحبر الأعظم (70 عاما)، اليوم الأحد، إلى بيروت، آتيا من إسطنبول، في زيارة تستمر 48 ساعة، حاملا رسالة سلام إلى البلد الصغير الذي لطالما اعتُبر نموذجا للتنوع الديني في الشرق الأوسط.

وفي خطاب ألقاه في القصر الرئاسي، بحضور المسؤولين اللبنانيين ودبلوماسيين وممثلين عن المجتمع المدني، شدد الحبر الأعظم على أهمية "السلام" الداخلي بين اللبنانيين، وهي كلمة كررها 27 مرة في خطابه، من دون التطرق إلى الأوضاع الإقليمية والدولية أو الحرب الأخيرة بين حزب الله وإسرائيل، التي تواصل شنّ ضربات دامية على لبنان.

وقال البابا إن "هناك لحظات يكون فيها الهروب أسهل، أو ببساطة، يكون الذهاب إلى مكان آخر أفضل. يتطلب البقاء أو العودة إلى الوطن شجاعة وبصيرة".

وتابع "نعلم أن عدم الاستقرار والعنف والفقر ومخاطر كثيرة أخرى هنا، كما في أماكن أخرى من العالم، تسبب نزيفا في الشباب والعائلات الذين يبحثون عن مستقبل في مكان آخر، مع شعور عميق بالألم لمغادرة الوطن".

وشهد لبنان منذ العام 2019 أزمة اقتصادية غير مسبوقة، تسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة وتدهور الخدمات العامة، تبعها انفجار مدمر في مرفأ بيروت صيف 2020، أسفر عن مقتل أكثر من 220 شخصا واصابة الآلاف بجروح.

ودفعت تلك الأزمات عددا كبيرا من اللبنانيين إلى الهجرة. وبغياب أي إحصاءات رسمية في لبنان، يقدر مركز الدولية للمعلومات، وهو مركز أبحاث وإحصاءات في بيروت، عدد الذين غادروا البلاد بين عامي 2012 و2024 بأكثر من 800 ألف شخص، سبعون في المئة منهم من الشباب.

ودعا البابا اللبنانيين إلى اتباع "طريق المصالحة الشاق"، مضيفا أن هناك "جراحا شخصية وجماعية تتطلب سنوات طويلة، وأحيانا أجيالا كاملة لكي تلتئم".

وأضاف: "إن لم تُعالج، وإن لم نعمل على شفاء الذاكرة، وعلى التقارب بين من تعرضوا للإساءة والظلم، فمن الصعب السير نحو السلام".

وشهد لبنان حربا أهلية استمرت 15 عاما، تخللتها فصول من العنف والقتل على خلفية طائفية، وانتهت باتفاق سياسي أنهى المعارك من دون تحقيق مصالحة حقيقية، ومحاسبة المتورطين.

وعمّقت الحرب الأخيرة بين حزب الله وإسرائيل الانقسامات السياسية في البلد الذي يقوم نظامه على توازنات طائفية هشة، بعدما فتح الحزب في خريف 2023 جبهة ضد إسرائيل في خطوة لم تلق إجماعا وطنيا.

وأشاد البابا باللبنانيين. وقال "أنتم شعب لا يستسلم، بل يقف أمام الصعاب، ويعرف دائما أن يولد من جديد بشجاعة".

وأضاف "عانيتم الكثير من تداعيات اقتصاد قاتل، ومن عدم الاستقرار العالمي... ومن التشدد وتصادم الهويات ومن النزاعات، لكنكم أردتم وعرفتم دائما أن تبدأوا من جديد".

ونوّه كذلك "بمجتمع مدني نابض بالحياة"، مخاطبا المسؤولين بالقول "أشجعكم على ألا تنفصلوا أبدا عن شعبكم، وأن تضعوا انفسكم في خدمة شعبكم الغني بتنوعه".

البابا يجدد دعمه لحلّ الدولتين

وقال البابا إن خيار الدولتين يبقى "الحل الوحيد" لإنهاء النزاع بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وذلك على متن الطائرة البابوية في طريقة من إسطنبول إلى بيروت.

وقال البابا إن "الكرسي الرسولي يدعم علنا منذ سنوات اقتراح الحل القائم على دولتين. نعلم جميعا أن إسرائيل لا تقبل به حتى الآن. لكننا نراه الحل الوحيد القادر على إنهاء النزاع الحالي".

وذكر أنه أثار هذا الملف خلال لقائه، الخميس، في أنقرة الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، "الذي يوافق تماما على هذا الطرح"، مضيفا أن "لتركيا دور مهم تؤديه في هذه العملية".

ويعترف الفاتيكان بدولة فلسطين منذ العام 2015، ويدعم حل الدولتين.

ومنذ انتخابه، عبّر لاوون الرابع عشر عن تضامنه مع "أرض غزة الشهيدة"، وندّد بعمليات التهجير القسري للفلسطينيين، مؤكدا اليوم الأحد، أن الفاتيكان يحتفظ بعلاقات "صداقة" مع إسرائيل، ويقترح نفسه وسيطا بين الطرفين.

عون يدعو للحفاظ على لبنان "نموذجا في الحياة الحرّة المتساوية"

من جهته، خاطب الرئيس اللبناني، جوزيف عون، في كلمة ترحيبية البابا، قائلا: "أبلغوا العالم عنا، بأننا لن نموت ولن نرحل، ولن نيأس ولن نستسلم".

وعدّ أنه من "واجب الإنسانية الحية الحفاظ على لبنان، لأنه إذا سقط هذا النموذج في الحياة الحرة المتساوية بين أبناء ديانات مختلفة، فما من مكان آخر على الأرض، يصلح لها".