البابا لاوون الرابع عشر يصل بيروت

البابا لاوون الرابع عشر يصل إلى بيروت في زيارة رسمية تحمل رسالة سلام في لحظة لبنانية بالغة الحساسية، وسط انهيار اقتصادي وتوتر متصاعد مع إسرائيل. اللقاءات المنتظرة مع الرؤساء الثلاثة تُضفي على الزيارة ثقلًا سياسيًا، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وصل البابا لاوون الرابع عشر إلى مطار بيروت الدولي، اليوم الأحد، بعد ساعة وأربعين دقيقة من إقلاع طائرته من تركيا، في مستهلّ زيارة رسمية تمتد حتى الثلاثاء، وتُعتبر الأولى لحبر أعظم إلى لبنان منذ عام 2012.

وحظي البابا باستقبال رسمي في المطار، قبل أن يتوجّه إلى قصر بعبدا لعقد لقاءات مع الرؤساء الثلاثة: رئيس الجمهورية جوزاف عون، ورئيس الوزراء نواف سلام، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، على أن يُلقي خطابه الأول أمام السلطات وممثلي المجتمع المدني والسلك الدبلوماسي عند السادسة مساء.

وتأتي الزيارة في ظلّ أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة يعيشها لبنان منذ عام 2019، ترافقت مع انهيار العملة، وتدهور الخدمات العامة، وارتفاع الفقر، وانفجار مرفأ بيروت في 2020، فضلًا عن تبعات الحرب الإسرائيلية.

لافتة كبيرة للبابا لاوون الرابع عشر معلّقة على مبنى في بيروت (Getty Images)

ويشير مراقبون إلى أن الدور السياسي للمسيحيين في البلاد لا يمنع تراجع أعدادهم بفعل موجات الهجرة المتزايدة خلال العقود الماضية، رغم خصوصية النظام الطائفي اللبناني الذي يكرّس رئاسة الجمهورية لمسيحي ماروني.

وعشية الزيارة، دعا حزب الله البابا إلى رفض ما وصفه بـ"الظلم والعدوان" الإسرائيلي على لبنان، بعد اغتيال إسرائيل قائده العسكري في ضربة على الضاحية الجنوبية في 23 تشرين الثاني/ نوفمبر.

وعلى الرغم من وقف إطلاق النار القائم منذ عام، كثّف الجيش الإسرائيلي غاراته الجوية العدوانية في الأسابيع الأخيرة جنوب البلاد، بزعم منع الحزب من إعادة التسلّح، فيما بدأ الجيش اللبناني خطوات لحصر السلاح.

لافتة تحمل صورة البابا لاوون الرابع عشر في بيروت (Getty Images)

وجاءت محطة تركيا التي سبقت الوصول إلى بيروت ضمن أول جولة خارجية للبابا منذ انتخابه في أيار/ مايو. فقد اختتم زيارته بإقامة قدّاس في كاتدرائية القديس جاورجيوس الأرثوذكسية في إسطنبول، داعيًا الكاثوليك والأرثوذكس إلى أن يكونوا "بناة سلام في زمن الصراعات الدامية".

وفي الكاتدرائية الأرمنية بالمدينة نفسها، أشاد بـ"الشهادة المسيحية الشجاعة للشعب الأرمني"، في إشارة غير مباشرة إلى المجازر الأرمنية التي تبقى مسألة شديدة الحساسية في تركيا.

وشهدت الزيارة التركية تدابير أمنية مشدّدة حدّت من التواصل المباشر بين الحبر الأعظم والجماهير، لكنه خصّص وقتًا للقاء والد الفتى ماتيا أحمد مينغوزي الذي قُتل طعنًا في إسطنبول مطلع العام.

أعلام الفاتيكان ولبنان تزيّن الطريق السريع شمال بيروت (Getty Images)

وفي طريقه إلى بيروت، أقلّت البابا طائرة "إيرباص A320" تابعة للخطوط الإيطالية ITA، التي خضعت لإصلاحات تقنية السبت بسبب عطل في نظام التحكم.

وللوصول إلى القصر الرئاسي، اضطر الموكب لعبور الضاحية الجنوبية، حيث انتشرت لافتات ترحيب وصور زعيم حزب الله، فيما أعلنت "كشافة المهدي" استعدادها لاستقبال موكب البابا بفرقها الموسيقية.

وتأتي زيارة البابا في سياق وصفه رئيس منظمة "لوفر دوريان"، المونسنيور أوغ دو ويليمونت، بأنه "خيار شجاع"، في ظل هشاشة النموذج اللبناني القائم على التعددية الدينية. وقال إن وجود رئيس للجمهورية ورئيس للحكومة "يعملان سويًا" اليوم قد يسهم في إعطاء الزيارة بعدًا سياسيًا ومعنويًا أكبر.

ورافقت الزيارة تدابير أمنية واسعة شملت إغلاق طرقات، ومنع تحليق المسيّرات، وإقفال المحال التجارية في وسط بيروت مساء الاثنين استعدادًا للقداس المرتقب صباح الثلاثاء. كما أعلن لبنان يومي عطلة رسمية لمواكبة برنامج الزيارة.