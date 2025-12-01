البرهان: نرفض أي حلّ لوقف الحرب في السودان لا يتضمّن تفكيك الدعم السريع

رئيس مجلس السيادة السوداني دعا إلى تجريد الدعم السريع من سلاحها، بينما لم يصدر على الفور تعليق من الأخيرة؛ وقال البرهان إن "الخيارات والحلول باتت محدودة بسبب حجم الدماء والشهداء والمعاناة في مناطق واسعة من السودان، وخاصة في دارفور والفاشر".

شدد رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، اليوم الإثنين، على أن أي حل لوقف الحرب في بلاده لا يتضمن تفكيك قوات الدعم السريع وتجريدها من السلاح، "هو أمر مرفوض تماما".

​ ​جاء ذلك خلال خطاب للبرهان في مدينة بورتسودان، أثناء مشاركته في "تأبين شهداء" حركة جيش تحرير السودان بقيادة حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، والذين قتلوا في الحرب ضد "الدعم السريع".

وبعد فترة من اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في نيسان/ أبريل 2023، انضمت إلى القتال مع الجيش عدد من الحركات المسلحة بدارفور والموقعة على اتفاق سلام مع الخرطوم، بينها "حركة جيش تحرير السودان" بقيادة مناوي.

وأفرزت الحرب بين الجيش و"الدعم السريع" أزمة إنسانية متفاقمة، أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف، وتشريد نحو 13 مليون شخص.

وقال البرهان الذي يتولى أيضا منصب قائد الجيش، إن "الخيارات والحلول باتت محدودة، بسبب حجم الدماء والشهداء والمعاناة في مناطق واسعة من السودان، وخاصة في دارفور والفاشر".

وأضاف أن "أي حل أو مبادرة لا يتضمن تفكيك المليشيا المتمردة الإرهابية (الدعم السريع) وتجريدها من السلاح، هو أمر مرفوض لدينا تماما"، مشيرا إلى أن "هذه قناعة راسخة".

وتابع: "لدينا حل واحد، وهو زوال المليشيا، ونتعهد بالقصاص من المجرمين والقتلة الذين ارتكبوا كل أنواع الجرائم التي لا يستحقون بعدها أن يعيشوا معنا في السودان".

ولم يصدر على الفور تعليق من "الدعم السريع" على تصريحات البرهان.

وفي أيلول/ سبتمبر 2025، طرحت الرباعية الدولية التي تضم الولايات المتحدة والسعودية ومصر والإمارات، خطة تدعو إلى هدنة إنسانية بالسودان لمدة 3 أشهر، تمهيدا لوقف دائم للحرب، ثم عملية انتقالية جامعة خلال 9 أشهر، تقود نحو حكومة مدنية مستقلة.

ورغم مواصلة "الدعم السريع" ارتكاب جرائم بحق المدنيين وتوسيع رقعة سيطرتها بولايات دارفور وكردفان، أعلن قائدها محمد حمدان "حميدتي"، موافقته على هدنة من طرف واحد لمدة 3 أشهر.

بينما تحفظ البرهان، على خطة الرباعية التي قدمها مستشار الرئيس الأميركي، مسعد بولس، لأنها "تلغي وجود الجيش، وتحل الأجهزة الأمنية، وتبقي المليشيا المتمردة في مناطقها" التي احتلتها.

لكن الحكومة السودانية تؤكد في الوقت ذاته أنها لا تمانع التفاوض وفقا لخريطة طريق قدمتها الخرطوم للأمم المتحدة، وتشترط في هذا الإطار انسحاب "قوات الدعم السريع" من المدن والمنشآت المدنية كافة، حتى يعود عشرات آلاف النازحين إلى مناطقهم.

وفي سياق منفصل، قدم البرهان خلال خطابه، مقترحا لإرجاع علم السودان القديم الذي كان مستخدما بعد الاستقلال من الاحتلال الإنجليزي عام 1956.

وداعيا للعودة إلى العلم القديم ذي الألوان الثلاثة هي الأزرق والأصفر والأخضر، والذي رفع في زمن الاستقلال، ​شدد البرهان على "ضرورة إعادة صياغة الدولة السودانية من الأول، وبناء سودان على أسس صحيحة".

وعلم السودان الحالي اعتمده الرئيس الأسبق جعفر نميري عام 1970، ويحتوي على 3 ألوان أفقية هي الأحمر فالأبيض والأسود مع مثلث أخضر على اليسار.