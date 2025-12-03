محلّلون: لبنان يقطع الطريق أمام تصعيد إسرائيل بفتح "مسار مدنيّ" للتفاوض

مع تصاعد التهديدات الإسرائيلية للبنان، أعلنت بيروت، خطوة غير مسبوقة نحو ما وصفه مراقبون بـ"التفاوض المدني" مع تل أبيب، عبر تكليف سفير سابق برئاسة وفد البلاد في اجتماعات لجنة مراقبة وقف إطلاق النار؛ الخطوة وفق محلّلين، مهمة لقطع الطريق أمام التصعيد.

مع تصاعد التهديدات الإسرائيلية للبنان، أعلنت بيروت، خطوة غير مسبوقة نحو ما وصفه محلّلون بـ"التفاوض المدني" مع تل أبيب، عبر تكليف سفير سابق برئاسة وفد البلاد في اجتماعات لجنة مراقبة وقف إطلاق النار مع إسرائيل.

الخطوة عدّها محلّلون سياسيون لبنانيون، مهمة لقطع الطريق أمام التصعيد العسكري الإسرائيلي، وخفض احتمالات اندلاع حرب كانت وشيكة، وقد تفتح الباب أمام "مسار دبلوماسي بديل عن المسار العسكري"، كما أنها من شأنها أن تحظى بدعم الرأي العام الدوليّ، وتعزّز موقف لبنان في ظلّ التوتر القائم.

ومنذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، ارتكبت الأخيرة آلاف الخروقات، ما أسفر عن استشهاد وإصابة مئات اللبنانيين، إلى جانب دمار ماديّ هائل.

خطوة أساسية لتفادي التصعيد؛ المسار التفاوضي لا يزال في بدايته

عن الخطوة اللبنانية الجديدة، رأى المحلل السياسي والكاتب الصحافي، منير الربيع، أن المشاركة المدنية في مفاوضات "الميكانزم" تمثّل تقدّما مهما على طريق نزع فتيل التصعيد ومنع تنفيذ تهديدات إسرائيلية سابقة بتوسيع نطاق العمليات في حال امتنع لبنان عن رفع مستوى تمثيله في هذه المحادثات.

قصف إسرائيلي جنوبيّ لبنان (Getty Images)

وذكر الربيع أن هذه الخطوة تأتي في إطار مساعٍ لبنانية ودولية لتفادي ضربة إسرائيلية واسعة، واحتمال اندلاع حرب جديدة.

وأشار إلى أن الضغوط الأميركية والإسرائيلية، تستهدف تغيير المعادلات السياسية والعسكرية والميدانية في لبنان، وبخاصة في الجنوب، بحسب ما نقلت عنه وكالة "الأناضول" للأنباء.

وعلى وقع ضغوط أميركية إسرائيلية، قرّرت الحكومة اللبنانية في آب/ أغسطس الماضي، تجريد "حزب الله" من سلاحه، ووضع الجيش خطة من 5 مراحل لسحب السلاح.

لكن الحزب سارع إلى رفض الخطة، ووصف القرار بأنه "خطيئة"، وشدّد على ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية.

وأضاف الربيع أن المفاوضات المرتقبة ستكون طويلة ومعقّدة، وتشمل بحث ملف ترسيم الحدود، وآليات إدارة المنطقة الجنوبية، والجهة التي ستتولى مسؤولية الأمن فيها، لاسيما مع اقتراب انتهاء ولاية قوات "يونيفيل"في نهاية عام 2026.

(Getty Images)

وتوقّف الربيع، عند زيارة سفراء الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن إلى لبنان، والمرتقبة الخميس، عادّا أن الزيارة تأتي في سياق التحضير لمرحلة ما بعد "يونيفيل"، وبحث شكل الترتيبات الأمنية المقبلة في الجنوب اللبناني.

وأشار إلى أنّ لإسرائيل جملة شروط لوقف هجماتها، أولها بدء المفاوضات الحالية، وثانيها وضع جدول زمني لسحب السلاح من الأراضي اللبنانية، إضافة إلى عدم اعتراض "حزب الله" على قرارات الدولة اللبنانية، أو الإعلان عن استمرار تطوير قدراته العسكرية.

وختم الربيع بالإشارة إلى أن المسار التفاوضي لا يزال في بدايته، وأن المرحلة المقبلة قد تشهد ضمّ شخصيات مدنية إضافية إلى الوفد اللبناني، بحسب الملفّات التي ستُطرح على طاولة المفاوضات.

استجابة للضغط الأميركيّ

أما المحلّل السياسي قاسم قصير، فذهب إلى أن قرار الرئاسة اللبنانية بتعيين شخصية مدنية في لجنة "الميكانزيم"، يأتي استجابة للطلب الأميركي، وفي إطار محاولة لبنانية لقطع الطريق أمام أي تدهور أو تصعيد عسكري إسرائيلي في المرحلة الراهنة.

آليات الجيش الإسرائيلي بموقع تحتلّه في لبنان (Getty Images)

وأضاف قصير أن "الإسرائيليين يحاولون تصوير الخطوة وكأنها تمهيد لمفاوضات سياسية أو اقتصادية، إلا أن ذلك غير وارد حاليا".

وشدد على أن الأولوية في الوقت الحالي تتعلق بوقف الاعتداءات الإسرائيلية، وانسحاب القوات الإسرائيلية، وإطلاق الأسرى، وإعادة الإعمار، قبل الانتقال إلى أي ملفات أخرى.

ورأى أن "الخطوة التي اتخذتها الرئاسة اللبنانية، تهدف بالدرجة الأولى إلى الحدّ من احتمالات التصعيد"، وفق "الأناضول".

وبحسب قصير، "لا يمكن الجزم ما إذا كانت ستلقى تجاوبا من الجانب الإسرائيلي، أم أن المنطقة تتّجه نحو مزيد من التصعيد".

عناصر بحزب الله (Getty Images)

وحول ما إذا كان التعيين يشير إلى دخول لبنان في مفاوضات سلام أو تطبيع، استبعد قصير، ذلك بشكل قاطع، قائلا: "نحن اليوم تحت الاحتلال، فكيف يمكن الدخول في مفاوضات سلام بينما الأرض لا تزال محتلة، والاعتداءات مستمرّة".

وذكر أن الرئيس اللبناني "أراد عمليا أن يقطع الطريق على الضغوط الأميركية والإسرائيلية، عبر تعيين سفير دبلوماسي معروف لدى واشنطن".

وأضاف قصير: "أما ما سيحدث لاحقا فمرتبط بموقف إسرائيل والولايات المتحدة، لأن القرار الفعليّ عندهما".

خطوة تُبعد شبح الحرب

بدوره، عَدّ المحلّل السياسي، طوني بولس، أن إعلان الرئاسة اللبنانية بدء مفاوضات مدنية مع إسرائيل، يشكّل "خطوة إيجابية للغاية، تصبّ في مصلحة لبنان".

قوّات من "يونيفيل" بجنوب لبنان (Getty Images)

وقال بولس إن "الوقت قد حان للشروع في مفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل من أجل حلّ النزاع القائم منذ عقود، وسحب الذرائع التي تُستخدم لجعل لبنان ساحة مواجهة".

وأضاف أن الإعلان عن المفاوضات في هذا التوقيت، يسهم في خفض احتمالات اندلاع حرب كانت وشيكة، وقد يفتح الباب أمام "مسار دبلوماسيّ بديل عن المسار العسكريّ، الذي طغى على المشهد اللبناني، خلال الفترة الماضية".

وأشار بولس إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تحظى بدعم الرأي العام الدولي، وتعزّز موقف لبنان في ظلّ التوتر القائم، فضلا عن إبعاد شبح الحرب، وتأسيس مرحلة جديدة من الاستقرار.

وشدّد على ضرورة تطوير المسار التفاوضيّ، ليشمل مستويات وزارية بين الجانبين، وصولا إلى إمكانية التواصل بين رئيس الحكومة اللبنانية، ونظيره الإسرائيلي، بهدف وضع أسس ثابتة للتفاوض.

موقع تعرّض لقصف إسرائيليّ (Getty Images)

وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عَدّ الرئيس اللبناني، جوزيف عون، أنه "لا بُدَّ من التفاوض" مع إسرائيل لحلّ المشاكل "العالقة" بين الطرفين.

وكان يُفترص أن ينهي اتفاق وقف إطلاق النار الموقَّع قبل نحو عام، عدوانا شنّته إسرائيل على لبنان في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وتحوّل إلى حرب شاملة في أيلول/ سبتمبر 2024، خلّفت أكثر من 4 آلاف شهيد، وما يزيد على 17 ألف جريح.

وتتحدّى إسرائيل الاتفاق بمواصلة احتلالها 5 تلال لبنانية في الجنوب، استولت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق لبنانية أخرى، تحتلّها منذ عقود.