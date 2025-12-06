الجيش اللبناني يعتقل 6 أشخاص هاجموا دورية لقوة "يونيفيل"

تقع بين الحين والآخر توترات بين السكان في جنوب لبنان وقوة "يونيفيل"، كما أعلنت القوة أكثر من مرة في الأسابيع الأخيرة تعرضها لإطلاق نار من الجانب الاسرائيلي.

أعلن الجيش اللبناني، السبت، اعتقال ستّة أشخاص قال إنهم هاجموا دورية لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان "يونيفيل"، غداة إعلان القوة تعرضها لإطلاق نار من قبل ستة رجال ومطالبتها بفتح تحقيق.

وتعمل قوة "يونيفيل" مع الجيش اللبناني لترسيخ وقف لإطلاق النار، تم التوصل إليه في تشرين الثاني/نوفمبر 2024 بعد حرب استمرت لعام بين إسرائيل وحزب الله.

وقال الجيش اللبناني في بيان "اعتدى عدد من المواطنين على دورية لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) على طريق الطيري بنت جبيل، ما أدى إلى تضرر آلية تابعة لها، دون وقوع إصابات في صفوف عناصرها"، مشيرا إلى أن الحادثة وقعت ليل الخميس الجمعة.

وأضاف أن استخبارات الجيش أوقفت "ستّة متورّطين في الاعتداء".

وكانت "يونيفيل" قد أفادت الجمعة عن "اقتراب ستة رجال على متن ثلاث دراجات نارية من جنود حفظ السلام أثناء دورية قرب بنت جبيل" ليل الخميس، مضيفة "أطلق أحدهم نحو ثلاث طلقات نارية نحو الجزء الخلفي من الآلية، ولم يُصب أحد بأذى".

واعتبرت أن "الاعتداءات على قوات حفظ السلام غير مقبولة، وتُمثل انتهاكات خطيرة للقرار 1701"، مطالبة "بإجراء تحقيق شامل وفوري لتقديم الفاعلين إلى العدالة".

وشدّد الجيش أيضا في البيان على "خطورة أي اعتداء على اليونيفيل"، مؤكدا أن قيادته "لن تتهاون في ملاحقة المتورطين".

ولفت إلى "الدور الأساسي الذي تقوم به (يونيفيل) في منطقة جنوب الليطاني، وعلاقة التنسيق الوثيق بينها وبين الجيش، ومساهمتها الفاعلة في جهود إعادة الاستقرار".

وأنهى القرار 1701 نزاعا اندلع العام 2006 بين إسرائيل وحزب الله، وشكّل أساس وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 بين الجانبين.

وتقع بين الحين والآخر توترات بين السكان في جنوب لبنان وقوة "يونيفيل"، كما أعلنت القوة أكثر من مرة في الأسابيع الأخيرة تعرضها لإطلاق نار من الجانب الاسرائيلي.

وفي كانون الأول/ديسمبر 2022، قُتل جندي إيرلندي من قوات حفظ السلام في هجوم استهدف آليته في الجنوب، وأوقف حزب الله المشتبه به وسلمه للسلطات حيث بقي موقوفا لنحو عام.

ويفترض بموجب اتفاق وقف إطلاق النار أن ينتشر الجيش اللبناني إلى جانب قوة "يونيفيل" في المنطقة الحدودية مع إسرائيل.