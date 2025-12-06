الحكومة اليمنية تسلم الحوثيين جثامين 26 من عناصرها

نقلت عن رئيس الوفد الحكومي المفاوض في ملف المحتجزين والمختطفين والمخفيين قسرا يحي كزمان قوله، إن "عملية تسليم الجثامين جاءت ضمن مبادرة من طرف واحد لدواعي إنسانية".

أعلنت الحكومة اليمنية تسليمها 26 جثمانا من الحوثيين قتلوا في جبهات القتال بمحافظتي مأرب والجوف غربي البلاد.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية "سبا" بنسختها التابعة للحكومة، الجمعة، "جرى تسليم 26 جثمانا من جثامين عناصر المليشيات الحوثية الإرهابية الذين قتلوا في جبهات القتال بمحافظتي مأرب والجوف بعد تعرف الطرف الآخر عليهم".

ونقلت عن رئيس الوفد الحكومي المفاوض في ملف المحتجزين والمختطفين والمخفيين قسرا يحي كزمان قوله، إن "عملية تسليم الجثامين جاءت ضمن مبادرة من طرف واحد لدواعي إنسانية".

وأضاف أن عملية التسليم "تمت عبر وسيط محلي (لم يسمه) وإطلاع اللجنة الدولية للصليب الأحمر بموجب توجيهات عليا وتنسيق مع الجهات المعنية في الحكومة ورئاسة هيئة الأركان العامة والأجهزة المختصة وجهود السلطات المحلية بمحافظة مأرب".

وتابع كزمان أن المبادرة "من طرف واحد هي الحكومة لإثبات مبدأ حسن النية في إغلاق ملف المحتجزين والمختطفين والمخفيين قسرا تحت قاعدة إطلاق الكل مقابل الكل قبيل عقد جولة المفاوضات المزمع عقدها في الأيام القادمة برعاية الشركاء الدوليين".

ومنذ نيسان/ أبريل 2022، يشهد اليمن تهدئة من حرب بدأت قبل نحو 10 سنوات بين القوات الموالية للحكومة وقوات جماعة الحوثي المسيطرة على محافظات ومدن بينها صنعاء، منذ 2014.

وفي نيسان/ أبريل 2023، نفذت الحكومة والحوثيون آخر صفقة تبادل، تم بموجبها إطلاق نحو 900 أسير ومحتجز من الجانبين بينهم سعوديون وسودانيون ضمن قوات التحالف العربي، بوساطة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة، بعد مفاوضات في سويسرا.

وفي 25 كانون الثاني/ يناير 2025 أفرجت الحوثيون بشكل أحادي عن 153 شخصا تمّ أسرهم خلال الحرب.

ولا يُعرف بدقة عدد الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين حاليا، لكن خلال مشاورات في ستوكهولم عام 2018، قدّم وفدا الحكومة وجماعة الحوثي قوائم بأكثر من 15 ألف أسير ومحتجز، وتقدر مصادر حقوقية عددهم نحو 20 ألفا.