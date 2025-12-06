واشنطن توافق على صفقة مركبات تكتيكية بـ90.5 مليون دولار للجيش اللبناني

وكالة التعاون الأمني ​​الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع الأميركية: "بيع مركبات تكتيكية من الفئة المتوسطة ومعدات ذات صلة بقيمة 90.5 مليون دولار سيعزز قدرة الجيش اللبناني على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية، ويُمكّنه من تنفيذ تدابير مكافحة الإرهاب بفعالية".

وافقت وزارة الخارجية الأميركية على بيع محتمل لمركبات تكتيكية من الفئة المتوسطة بقيمة 90.5 مليون دولار للبنان.

جاء ذلك في بيان أصدرته وكالة التعاون الأمني ​​الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع الأميركية، بشأن البيع العسكري المحتمل للبنان.

وأشار البيان إلى أن بيع مركبات تكتيكية من الفئة المتوسطة ومعدات ذات صلة بقيمة 90.5 مليون دولار سيعزز قدرة الجيش اللبناني على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية، ويُمكّنه من تنفيذ تدابير مكافحة الإرهاب بفعالية.

وأكد أن هذه الصفقة تدعم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة، وستعزز مكانة لبنان بصفته "شريكا مهما للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي" في الشرق الأوسط.

ودعا الرئيس اللبناني، جوزيف عون، الجمعة، مجلس الأمن إلى دعم جيش بلاده، والضغط على إسرائيل لوقف خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار مع "حزب الله" منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2024.

جاء ذلك خلال لقائه في بيروت وفدا من مجلس الأمن الدولي، وفق بيان للرئاسة اللبنانية.

وبدأ الوفد زيارته للبنان أمس الجمعة، قادما من سورية، حيث التقى بعد عون رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نواف سلام، وقائد الجيش رودولف هيكل.

يأتي ذلك غداة لقاء غير مسبوق بين ممثلين مدنيين إسرائيليين ولبنانيين إلى جانب عسكريين بحضور أميركي في الناقورة جنوبي لبنان، في محاولة لخفض تصعيد إسرائيل بجنوب لبنان.