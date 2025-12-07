مجزرة جنوب كردفان: عشرات القتلى بقصف روضة ومستشفى واتهامات للدعم السريع بجرائم جنسية

وثقت شبكة أطباء السودان 19 حالة اغتصاب، بينها حالتا حمل، استهدفت نازحات من الفاشر في مخيم العفاض شمالي السودان، واتهمت عناصر من الدعم السريع بارتكابها.

الأمم المتحدة تحذر من موجة جديدة من الفظائع في السودان (Getty Images)

قتل عشرات المدنيين، بينهم عدد كبير من الأطفال، في هجوم نفذته قوات الدعم السريع بطائرة مسيرة على روضة أطفال ومستشفى في بلدة كلوقي بولاية جنوب كردفان، وفق ما أفاد به مسؤول محلي لوكالة فرانس برس، الأحد.

وقال الرئيس التنفيذي لوحدة كلوقي الإدارية، عصام الدين السيد إن المسيرة قصفت الروضة أولا، ثم المستشفى، قبل أن تعود لاستهداف المدنيين أثناء محاولتهم إنقاذ الأطفال.

وحملت السلطات المحلية قوات الدعم السريع والحركة الشعبية لتحرير السودان–شمال بقيادة عبد العزيز الحلو مسؤولية الهجوم.

وبينما أعلنت "يونيسف" مقتل أكثر من عشرة أطفال تراوحت أعمارهم بين 5 و7 سنوات، قدرت وزارة الخارجية السودانية عدد الضحايا بنحو 79 شخصا، بينهم 43 طفلا. ويصعب التحقق من المعلومات بسبب القيود الأمنية في المنطقة.

ووصف ممثل "يونيسف" في السودان، شيلدون يت، استهداف الأطفال في مدرستهم بأنه "انتهاك مروع لحقوق الطفل"، داعيا إلى وقف الهجمات وضمان وصول المساعدات الإنسانية.

وجاء الهجوم في ظل تصاعد العنف منذ اندلاع الحرب في نيسان/أبريل 2023 ، بين الجيش والدعم السريع، وهي حرب تسببت في مقتل عشرات الآلاف ونزوح أكثر من 12 مليون شخص، مما جعل السودان يعيش "أسوأ أزمة إنسانية في العالم"، بحسب الأمم المتحدة.

ومع توسع هجمات الدعم السريع بعد سيطرتها على الفاشر، امتدت العمليات إلى كردفان، حيث تشير تقارير الأمم المتحدة إلى مقتل 269 مدنيا على الأقل في المنطقة منذ تشرين الأول*أكتوبر الماضي، جراء الغارات والقصف والإعدامات الميدانية.

وفي موازاة ذلك، دان الاتحاد الإفريقي الغارات على كلوقي، معتبرا أنها جزء من "فظائع متصاعدة ضد المدنيين"، فيما تبادل الجيش والدعم السريع الاتهامات بشن هجمات بالطائرات المسيّرة في مناطق مختلفة.

كما وثقت شبكة أطباء السودان 19 حالة اغتصاب، بينها حالتا حمل، استهدفت نازحات من الفاشر في مخيم العفاض شمالي السودان، واتهمت عناصر من الدعم السريع بارتكابها.

وأدانت الشبكة "الاغتصاب الجماعي" بحق النساء الفارات، محذرة من خطورة تصاعد الانتهاكات في ظل صمت المجتمع الدولي.