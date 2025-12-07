مصرع 14 شخصا وإصابة 34 في انقلاب حافلة جنوب الجزائر

قالت السلطات الجزائرية إن الحافلة انحرفت أثناء سيرها على الطريق السريع الرابط بين مدينتي بشار وتندوف، في أقصى جنوب البلاد.

لقي 14 شخصا مصرعهم وأصيب 34 آخرون، السبت، إثر انقلاب حافلة لنقل الركاب في جنوب الجزائر، وفق بيان الدفاع المدني.

وأظهرت الصور التي نشرتها وسائل إعلام محلية الحافلة منقلبة على سقفها بجانب الطريق في بلدة تبلبالة، على بعد نحو 400 كيلومتر جنوب مدينة بشار.

وقالت السلطات إن الحافلة انحرفت أثناء سيرها على الطريق السريع الرابط بين مدينتي بشار وتندوف، في أقصى جنوب البلاد.

وأعرب الرئيس عبد المجيد تبون عن حزنه الشديد للحادث، مقدما تعازيه لأسر الضحايا.

ويعد هذا الحادث المروري الأكثر دموية منذ آب/أغسطس الماضي، إذ تتكرر حوادث سير حافلات النقل العام بشكل لافت في الجزائر منذ سنوات.

ففي صيف الماضي، هوت حافلة في وادي الحراش بالعاصمة، ما تسبب في مصرع 18 شخصًا وإصابة 24 آخرين، في حادثة هزّت الرأي العام المحلي.

وعلى إثر ذلك، قررت السلطات استيراد 10 آلاف حافلة جديدة، بعد انتقادات واسعة للحكومة بسبب عدم توفير بدائل للناقلين وسط تقييد الاستيراد منذ سنوات.

كما تعتزم الحكومة وقف تشغيل أكثر من 84 ألف حافلة قديمة تجاوزت 30 عاما في الخدمة، في إجراء جاء عقب حادثة وادي الحراش.