09/12/2025 - 18:50

الداخلية القطرية توقع مذكرتي تفاهم مع FBI لتعزيز التعاون الأمني

قطر توقع مع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي مذكرتي تفاهم لتوسيع التعاون الأمني، يشمل التدريب وتبادل المعلومات وبناء القدرات. وجاء التوقيع خلال لقاء في الدوحة بحث تطوير الشراكات الجارية، بما فيها تأمين بطولة كأس العالم 2026.

وزير الداخلية القطري ومدير FBI (وكالة الأنباء القطرية)

وقّعت وزارة الداخلية القطرية مع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (FBI)، اليوم الثلاثاء، مذكرتي تفاهم لتطوير التعاون الأمني وتنسيق الجهود في مجالات التدريب وتبادل المعلومات وبناء القدرات.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا" أن التوقيع تم خلال لقاء جمع وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي "لخويا"، خليفة بن حمد آل ثاني، بمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كاشياب باتيل، في الدوحة.

وأضافت الوكالة أن الجانبين بحثا "سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات الأمنية، وتبادل الخبرات والتجارب بما يدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن ومكافحة الجريمة".

كما جرى خلال اللقاء "استعراض التعاون القائم في مجال تأمين بطولة كأس العالم 2026". ووفقًا لـ"قنا"، وقع المذكرتين عن الجانب القطري وزير الداخلية، وعن الجانب الأميركي مدير الـFBI.

وأوضحت الوكالة أن المذكرتين تهدفان إلى "تطوير آليات التعاون الأمني، وتنسيق الجهود في مجالات التدريب وتبادل المعلومات وبناء القدرات، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين".

