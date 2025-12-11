غوتيريش يبحث مع وزيرَي خارجية مصر وقطر تطوّرات الأوضاع في غزة

ذكرت وزارة الخارجية القطرية، أن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تلقى اتصالا هاتفيا من غوتيريش، جرى خلاله "مناقشة تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

بحث الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مع وزير خارجية مصر، بدر عبد العاطي، ورئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الخميس، تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويوميا تخرق إسرائيل في غزة اتفاقا لوقف إطلاق النار، بدأ في 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، فيما تواصل شن عدوان عسكري دموي على الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الخارجية المصرية في بيان، إن عبد العاطي تلقى اتصالا هاتفيا من غوتيريش، بحث الجانبان خلاله "تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والجهود الدولية المبذولة لدعم مسار التهدئة وتثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وتحقيق التهدئة في الضفة الغربية".

وكان يُفترض أن ينهي اتفاق وقف إطلاق النار الحرب الإسرائيلية في غزة، والتي خلّفت أكثر من 70 ألف شهيد و171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء.

وجراء خروقاته المستمرة للاتفاق، قتل الجيش الإسرائيلي 383 فلسطينيا، وأصاب 1002، بحسب وزارة الصحة في القطاع، الخميس.

وشدد عبد العاطي على "أهمية الالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن 2803، وتدفق المساعدات الإنسانية (إلى غزة) دون قيود".

ويؤكّد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إن إسرائيل تعرقل إدخال المساعدات الإنسانية، وتتعمد خنق القطاع اقتصاديا، ليظل على حافة المجاعة.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، تبنّى مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2803، الذي يتعلق بإنهاء القتال وإدارة غزة بعد الحرب.

كما تناول عبد العاطي وغوتيريش "المشاورات لنشر قوة الاستقرار الدولية" في غزة، ضمن المرحلة الثانية المقبلة من الاتفاق.

وشدد على "أهمية المضي في خطوات تشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية (لإدارة غزة)، تمهيدا لعودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة".

وأعرب عن "الرفض القاطع لأي دعوات تستهدف تهجير الفلسطينيين، أو تغيير الوضعية الجغرافية والديموغرافية للقطاع".

ولفت وزير الخارجية المصري إلى "خطورة الأوضاع في الضفة الغربية، في ظل التصاعد المقلق لعنف المستوطنين واستمرار سياسات مصادرة الأراضي".

وحذّر من أن "هذا النهج يُنذر بتوسيع دوائر التوتر ويفرض مسؤولية عاجلة على المجتمع الدولي للتدخل الفوري، لوقف هذه الانتهاكات ومنع تدهور الأوضاع على الأرض".

وبموازاة الحرب على غزة، قتل الجيش الإسرائيلي والمستوطنون بالضفة الغربية والقدس، ما لا يقل عن 1093 شخصا، وأصابوا نحو 11 ألفا، بالإضافة لاعتقال نحو 21 ألفا.

وتحدث عبد العاطي عن دور وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" في دعم اللاجئين الفلسطينيين.

وقال إنه "دور غير قابل للاستبدال ولا يمكن الاستغناء عنه".

وفي السياق ذكرت وزارة الخارجية القطرية، أن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تلقى اتصالا هاتفيا من غوتيريش، "استعرضا خلاله علاقات التعاون بين الجانبين وتعزيزها".

كما جرى خلال الاتصال "مناقشة تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".