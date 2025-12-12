برنامج الأغذية العالمي: تقليص حصص الغذاء في السودان بسبب نقص التمويل

رغم أن برنامج الأغذية يوفر الغذاء لسكان منطقة طويلة، فإنه يحتاج إلى 700 مليون دولار لمواصلة تقديم مساعداته خلال الأشهر الستة المقبلة في مختلف أنحاء السودان.

قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة اليوم الجمعة، إنه سيخفض اعتبارا من الشهر المقبل حصص الطعام المقدمة للمناطق التي تواجه المجاعة في السودان، وذلك بسبب نقص التمويل.

وتسببت الحرب التي اندلعت عام 2023 بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" شبه العسكرية، فيما وصفتها الأمم المتحدة بأنها أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

وتواجه مناطق في إقليم دارفور المجاعة وسوء التغذية عقب حصار دام 18 شهرا فرضته قوات "الدعم السريع" على مدينة الفاشر.

وذكر روس سميث مدير قسم التأهب والاستجابة للطوارئ في البرنامج، للصحافيين في جنيف، عبر اتصال بالفيديو من روما “سنضطر بدءا من يناير إلى خفض حصص الغذاء بنسبة 70% في المناطق التي تواجه المجاعة، و50% في تلك المعرضة لخطر المجاعة… بحلول نيسان/ أبريل، سنصل إلى مرحلة حرجة للغاية في ما يتعلق بالتمويل".

وتُقدر الأمم المتحدة أن أكثر من 100 ألف شخص فروا من الفاشر منذ سيطرة قوات "الدعم السريع" عليها أواخر تشرين الأول/ أكتوبر، ووصل نحو 15 ألفا منهم إلى طويلة، وهي بلدة صغيرة مجاورة تخضع لسيطرة قوات محايدة.

وتقول الأمم المتحدة، إن نحو 650 ألفا يقيمون في طويلة حاليا بعد أن فر إليها مئات الآلاف من مخيم زمزم في نيسان/ أبريل خلال جولات سابقة من القتال.

ورغم أن برنامج الأغذية يوفر الغذاء لسكان منطقة طويلة، فإنه يحتاج إلى 700 مليون دولار لمواصلة تقديم مساعداته خلال الأشهر الستة المقبلة في مختلف أنحاء السودان.

وأثار البرنامج مخاوف من أن الاستجابة الإنسانية لا تواكب الاحتياجات المتزايدة على أرض الواقع في منطقة طويلة بسبب تحديات لوجستية تشمل الحصول على الموافقات اللازمة للتنقل، فضلا عن نقص التمويل.

وقال سميث "هذه عائلات تعاني من المجاعة منذ أشهر وواجهت فظائع جماعية، وتعيش الآن في أماكن مكتظة ولا تتلقي سوي دعم محدود للغاية"، مشيرا إلى نقص الخدمات الصحية المتاحة وإلى إقامة النازحين في ملاجئ هشة مصنوعة من القش.

واتهمت منظمات حقوق الإنسان كلا من الجيش وقوات "الدعم السريع" بارتكاب جرائم حرب، وهي اتهامات ينفيها الطرفان.