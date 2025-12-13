السودان: 6 قتلى على الأقل في قصف استهدف مبنى للأمم المتحدة

أكد شهود عيان، أن ضحايا الضربة موظفون في الأمم المتحدة، مشيرين إلى وقوع غارة بطائرة مسيّرة على مبنى الأمم المتحدة.

أفاد مصدر طبي بمقتل ستة مدنيين على الأقل السبت في ضربة استهدفت مبنى تابعا للأمم المتحدة في كادوقلي، عاصمة ولاية جنوب كردفان المحاصرة، في جنوب السودان.

وأوضح مصدر طبي في مستشفى المدينة، أن "ستة أشخاص قُتلوا في قصف استهدف مقر الأمم المتحدة أثناء وجودهم داخل المبنى".

ودانت الحكومة السودانية بشدة الهجوم، محملة في بيان قوات "الدعم السريع" المسؤولية عنه.

ووصف مجلس السيادة الذي يرأسه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان الهجوم بأنه "تصعيد خطير"، وفقا لبيان أصدره.

وتُحاصر قوات "الدعم السريع" منذ عام ونصف عام مدينة كادوقلي، التي أكدت الأمم المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر المنصرم حال المجاعة فيها.

ويشكّل إقليم كردفان الشاسع المقسّم إلى ثلاث ولايات والمعروف بالزراعة وتربية الماشية، صلة وصل إستراتيجية لحركة الوحدات العسكرية وعلى المستوى اللوجستي، إذ يقع بين المناطق التي يسيطر عليها الجيش شمالا وشرقا ووسطا ومنطقة دارفور في الغرب والتي باتت قوات "الدعم السريع" تسيطر عليها.

وتخوض قوات "الدعم السريع" حربا مع الجيش منذ نيسان/أبريل 2023، وقد نشرت مقاتلين وطائرات مسيّرة وميليشيات متحالفة معها في هذه المنطقة الخصبة.

ويرى المحللون أن تركيز قوات "الدعم السريع" على هذه المنطقة يرمي إلى كسر القوس الدفاعي الأخير للجيش حول وسط السودان، سعيا إلى استعادة العاصمة الخرطوم وسواها من المدن الكبرى.