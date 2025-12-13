لبنان: ذوو الأسرى في إسرائيل يطالبون بمعرفة مصير أبنائهم

تحتجز إسرائيل عددًا من المدنيين اللبنانيين بالإضافة إلى مقاتلي حزب الله ولا تزال الأرقام الرسمية غير واضحة.

نظّم أهالي الأسرى اللبنانيين وقفة أمام مقر "الإسكوا" في بيروت، الجمعة، مطالبين بكشف مصير أبنائهم في السجون الإسرائيلية والإفراج عنهم، وذلك بعد يوم واحد من إحياء اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

واعتقلت إسرائيل عددًا من المدنيين اللبنانيين، بالإضافة إلى "مقاتلي حزب الله"، ولا تزال الأرقام الرسمية غير واضحة، كما وقتلت إسرائيل أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفا آخرين، خلال عدوانها على لبنان الذي بدأته في أكتوبر 2023، قبل أن تحوله في أيلول/ سبتمبر 2024 إلى حرب شاملة.

إلى ذلك، عمدت إلى خرق اتفاق وقف إطلاق النار أكثر من 4500 مرة، ما أسفر عن مئات الشهداء والجرحى، فضلاً عن احتلالها 5 تلال لبنانية سيطرت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق أخرى تحتلها منذ عقود.

عودة الأسرى أولوية في المفاوضات

وفي السياق، أكد الرئيس اللبناني، جوزيف عون، أن عودة الأسرى المعتقلين اللبنانيين في إسرائيل "تشكل أولوية في المفاوضات" التي تجري مع إسرائيل.

وأوضح، خلال لقائه وفد "الجمعية اللبنانية للأسرى والمحررين"، أن "الاتصالات مستمرة لإطلاقهم، آملاً الوصول إلى نتائج إيجابية في أسرع وقت ممكن".