الدوحة: حسين الشيخ يبحث مع رئيس وزراء قطر الوضع في فلسطين

بحث نائب الرئيس الفلسطيني، حسين الشيخ، الإثنين، مع رئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مستجدات الوضع الفلسطيني، وتعزيز التنسيق المشترك.

جاء ذلك خلال لقائهما في العاصمة الدوحة، وفق تغريدة لنائب الرئيس الفلسطيني عبر حسابه بمنصة "إكس".

وكتب الشيخ: "التقيت اليوم في الدوحة مع الأخ والصديق معالي دولة رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وتباحثنا في آخر المستجدات المتعلقة بالوضع الفلسطيني بشكل عام، وقضايا أخرى، وأكدنا على أهمية التنسيق والجهد المشترك بين البلدين".

وأضاف أن "رئيس مجلس الوزراء جدد موقف بلاده الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني، المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".

بدورها، أوردت وكالة الأنباء القطرية، أن الوزير بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، "استقبل نائب رئيس دولة فلسطين الشقيقة، حسين الشيخ، الذي يزور البلاد حاليا".

وجرى خلال اللقاء، "استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك"، وفق الوكالة.

وجدد رئيس الوزراء القطري، "موقف دولة قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني الشقيق، المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".

وجاءت هذه الجهود، في ظل مساع دولية للدخول في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والذي دخلت مرحلته الأولى حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

يأتي ذلك ضمن خطة للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مكونة من 20 بندا، تنصّ في أولى مراحلها على وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات، وتبادل الأسرى مع "حماس".

لكن إسرائيل لا زالت تعرقل العبور إلى مرحلتها الثانية والتي تشمل حكومة انتقالية مؤقتة، تتكون من لجنة تكنوقراط فلسطينية غير سياسية، تطالب السلطة الفلسطينية بأن تكون الحكومة الفلسطينية مرجعيتها.

كما يأتي اللقاء في ظل في تصاعد اعتداءات الجيش والمستوطنين بالضفة الغربية والقدس، بالتزامن مع الحرب على غزة، ما أسفر عن استشهاد 1096 فلسطينيا، بالإضافة إلى إصابة نحو 11 ألفا آخرين، واعتقال ما يزيد على 21 ألفا، وفق مصادر حكومية.