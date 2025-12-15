مسيرات إسرائيلية تقصف جنوب لبنان وتستهدف منازل

تحذيرات إسرائيلية متصاعدة بشأن إمكانية شن هجوم واسع، بزعم تعاظم قدرات حزب الله، مع تهديد بشن العملية في حال فشل الحكومة اللبنانية في نزع سلاح الحزب قبل نهاية عام 2025، رغم مطالبات الحزب بانسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية.

أفادت وسائل إعلام لبنانية، الإثنين، بأن طائرة مسيرة إسرائيلية من نوع "كواد كوبتر" حلقت على مستوى منخفض في حي المبرات غربي مدينة الخيام جنوبي لبنان، فيما ألقت مسيرة أخرى قنابل على طريق اللبونة جنوب الناقورة، وعلى منزل مستهدف سابقا في منطقة السلم عند أطراف بلدة عيترون.

وفي السياق نفسه، أطلقت زورق إسرائيلي النار مقابل خط الطفافات البحري في جنوب لبنان، ما زاد من التوتر على الحدود البحرية.

من جهة أخرى، أشارت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى أن إسرائيل قامت بتدمير معدات إعادة الإعمار في جنوب لبنان بشكل غير قانوني، مؤكدة أنها لم تجد أي أدلة على وجود أهداف عسكرية في المواقع المستهدفة.

واستشهد ثلاثة لبنانيين وأصيب آخر، الأحد، جراء غارات إسرائيلية متفرقة استهدفت مناطق عدة في جنوب لبنان، في تصعيد جديد للهجمات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية.

وفي بيانات منفصلة، أعلن الجيش الإسرائيلي عن اغتيال ثلاثة من عناصر حزب الله في مناطق متفرقة جنوب لبنان، مشيرًا إلى أن أحدهم قيادي في الحزب.

ويأتي هذا التصعيد في ظل تحذيرات إسرائيلية متصاعدة بشأن إمكانية شن هجوم واسع، بزعم تعاظم قدرات حزب الله، مع تهديد بشن العملية في حال فشل الحكومة اللبنانية في نزع سلاح الحزب قبل نهاية عام 2025، رغم مطالبات الحزب بانسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية.