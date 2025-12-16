تقرير: البنتاغون يعمل على إعادة هيكلة شاملة لقيادة الجيش الأميركي في "أهمّ تحوّلات بقيادته منذ عقود"

صحيفة "واشنطن بوست"، ذكرت أن "هذه الخطة، في حال اعتمادها، ستؤدي إلى بعض من أهم التحوّلات في قيادة الجيش منذ عقود، ويعود ذلك جزئيا إلى وعد وزير الدفاع، بيت هيغسيث، بتغيير الوضع وتقليص عدد الضباط ذوي الأربع نجوم في القوات المسلحة".

يعمل البنتاغون على إعادة هيكلة شاملة لقيادة الجيش الأميركي، من شأنها أن تُقلّص بشكل ملحوظ عدد الضباط ذوي الأربع نجوم، وتُضعف أهمية القيادات في أوروبا وإفريقيا، على ما أوردت صحيفة "واشنطن بوست"، اليوم الثلاثاء.

وأضافت الصحيفة نقلا عن عدة مصادر مطلعة، أن "هذه الخطة، في حال اعتمادها، ستؤدي إلى بعض من أهم التحوّلات في قيادة الجيش منذ عقود، ويعود ذلك جزئيا إلى وعد وزير الدفاع، بيت هيغسيث، بتغيير الوضع وتقليص عدد الضباط ذوي الأربع نجوم في القوات المسلحة".

ويُفترض أن يُقدّم رئيس هيئة الأركان المشتركة، دان كين، تفاصيل الخطة إلى هيغسيث "في الأيام المقبلة"، بحسب الصحيفة.

وفي مطلع كانون الأول/ ديسمبر، نشرت إدارة ترامب وثيقة تُحدد "إستراتيجيتها للأمن القومي"، والتي تهدف إلى إنهاء "الحقبة التي كانت فيها الولايات المتحدة تُهيمن على النظام العالمي بأكمله".

وتوقعت الوثيقة أفول الحضارة الأوروبية، وأوجزت إستراتيجية التعامل مع إفريقيا والشرق الأوسط في بضع فقرات، وركزت على إعادة توجيه السياسة الأمنية الأميركية في ضوء التطورات الجيوسياسية، وفي ضوء مصالح واشنطن المُحددة حديثا.

وبحسب صحيفة "واشنطن بوست"، رفض المقرّبون من هيغسيث، في بيان للصحيفة، التعليق على "مناقشات داخلية مزعومة". وقالوا إنّ أي تقارير تُشير إلى وجود انقسامات بين المسؤولين بشأن هذه القضية "عارية تماما عن الصحة".

ولفتت الصحيفة إلى أنّ هذه الإجراءات ستُقلّص عدد القيادات من 11 إلى 8، "مع خفض عدد الجنرالات والأدميرالات ذوي الأربع نجوم الذين هم مباشرة تحت إمرة هيغسيث".