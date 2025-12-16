شهيدان وإصابات في غارات إسرائيلية متواصلة على الجنوب اللبناني

استمرّت الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان عبر غارات واستهدافات متتالية في الجنوب، أسفرت عن استشهاد شخصين وإصابة آخرين، وسط تصعيد متواصل للاحتلال شمل إطلاق نار وتحليقًا مكثفًا للمسيّرات.

واصل الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، خرق اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، عبر تنفيذ غارات واستهدافات متتالية في جنوب البلاد، أسفرت عن استشهاد شخصين وتسجيل عدة إصابات، فيما أعلن جيش الاحتلال استهداف عنصرين من حزب الله في هجومين منفصلين جنوبي لبنان.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان، استشهاد شخص في غارة نفذتها مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة في على طريق مركبا - العديسة؛ فيما أفادت مصادر محلية بأن الاحتلال استهدف المتجمعين في موقع الاستهداف بقنابل صوتية.

وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الصحة استشهاد مواطن آخر وإصابة 5 آخرين "في غارة للعدو الإسرائيلي استهدفت سيارة على طريق جدرا - سبلين بقضاء الشوف".

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، إنه هاجم "عنصرًا إضافيًا من حزب الله" في منطقة سبلين جنوبي لبنان، وذلك بعد وقت قصير من إعلانه تنفيذ هجوم آخر في استهدف عنصر من حزب الله في محيط بلدة الطيبة.

وفي وقت سابق، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية (الرسمية) بأن مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة من نوع "بيك آب" في منطقة سبلين، مشيرةً إلى تسجيل إصابات، من دون تحديد عددها أو طبيعتها.

وفي وقت سابق، أفادت الوكالة بأن مسيّرة إسرائيلية شنت غارة استهدفت سيارة من نوع "رابيد" على الطريق الواقعة بين بلدتي مركبا وعديسة جنوبي لبنان، دون أن تورد في حصيلتها الأولية تفاصيل عن الإصابات.

ويأتي ذلك في سياق خروقات متواصلة، إذ أفادت الوكالة بأن زورقًا حربيًا إسرائيليًا أطلق رشقات نارية باتجاه المياه الإقليمية قبالة شاطئ الناقورة، بالتزامن مع إطلاق قنابل مضيئة في أجواء المنطقة.

وأضافت الوكالة أن قوات الاحتلال نفذت عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة من موقع عسكري مستحدث في جبل الباط باتجاه أطراف بلدة عيترون، كما أطلقت النار من موقع عسكري آخر في منطقة الدواوير باتجاه أطراف بلدتي حولا ومركبا.

وأشارت إلى تحليق مكثف للطيران الحربي والاستطلاعي المسيّر على علو منخفض فوق حي المبرّات غربي مدينة الخيام، إلى جانب تحليق طائرة مسيّرة من نوع “كواد كابتر” على ارتفاع منخفض قرب الأشجار في الحي ذاته.

وفي السياق نفسه، ذكرت الوكالة أن طائرة استطلاع إسرائيلية سقطت فجرًا في حي المبرّات غرب الخيام، مشيرة إلى فشل قوات الاحتلال في سحبها من المكان.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الموقّع مع حزب الله والحكومة اللبنانية، والذي دخل حيّز التنفيذ في تشرين الثاني/نوفمبر 2024.

ووفق معطيات لبنانية، فقد تجاوز عدد الخروقات الإسرائيلية 4500 خرق منذ بدء سريان الاتفاق، وأسفرت عن سقوط مئات الشهداء والجرحى، إلى جانب استمرار الاحتلال الإسرائيلي لخمس تلال لبنانية سيطر عليها خلال الحرب الأخيرة، فضلًا عن مناطق أخرى ما تزال محتلة منذ عقود.

وكان الجيش الإسرائيلي قد نفّذ، أمس الإثنين، عشر خروقات جديدة شملت قصفًا مدفعيًا وإطلاق نار وتحليقًا مكثفًا للطيران الحربي والمسيّر، وأسفرت عن استشهاد ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين.

ويُذكر أن العدوان الإسرائيلي على لبنان، الذي بدأ في تشرين الأول/أكتوبر 2023 وتحوّل إلى حرب شاملة في أيلول/سبتمبر 2024، أسفر عن استشهاد أكثر من أربعة آلاف شخص وإصابة نحو 17 ألفًا، إضافة إلى الدمار الواسع واحتلال مواقع إستراتيجية.