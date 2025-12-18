خلال زيارة البرهان للقاهرة: مصر تعلن "خطوطا حمراء" لن تسمح بتجاوزها في السودان

القاهرة أكّدت أن "هناك خطوطا حمراء لا يمكن السماح بتجاوزها، أو التهاون بشأنها، باعتبار أن ذلك يمسّ مباشرة الأمن القومي المصري، الذي يرتبط ارتباطا مباشرا بالأمن القومي السوداني".

الرئيس المصريّ ورئيس الجيش السوداني، البرهان في مصر، الخميس

أعلنت الرئاسة المصرية، اليوم الخميس، "خطوطا حمراء"، قالت إنه لا يمكن لها السماح بتجاوزها أو التهاون بشأنها، في ما يخص التطورات الجارية في السودان، باعتبار ذلك يمسّ الأمن القومي المصري.

جاء ذلك في بيان للرئاسة المصرية، بمناسبة زيارة يجريها للقاهرة، رئيس مجلس السيادة الانتقالي ورئيس الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان.

وقالت الرئاسة إن "مصر تتابع بقلق بالغ استمرار حالة التصعيد والتوتر الشديد الحالية في السودان، وما نجم عن هذه الحالة من مذابح مروعة وانتهاكات سافرة لأبسط قواعد حقوق الإنسان في حق المدنيين السودانيين، وبخاصة في (مدينة) الفاشر".

السيسي مُستقبِلا البرهان (الرئاسة المصريّة)

وأضافت: "تؤكد مصر أن هناك خطوطا حمراء لا يمكن السماح بتجاوزها، أو التهاون بشأنها، باعتبار أن ذلك يمسّ مباشرة الأمن القومي المصري، الذي يرتبط ارتباطا مباشرا بالأمن القومي السوداني".

وأكدت أن الحفاظ على وحدة السودان، وسلامة أراضيه، وعدم العبث بمقدراته ومقدرات الشعب السوداني، "من أهم هذه الخطوط الحمراء"، بما في ذلك عدم السماح بانفصال أي جزء من أراضي السودان.

كما جدّدت الرئاسة المصرية "رفضها القاطع لإنشاء أي كيانات موازية، أو الاعتراف بها، باعتبار أن ذلك يمس وحدة السودان، وسلامة أراضيه".

وشدّدت على أن الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية، ومنع المساس بهذه المؤسسات "هو خط أحمر آخر لمصر".

وأكدت الرئاسة المصرية أيضا حق مصر الكامل في اتخاذ "كافة التدابير والإجراءات اللازمة التي يكفلها القانون الدولي واتفاقية الدفاع المشترك مع السودان لضمان عدم المساس بهذه الخطوط الحمراء أو تجاوزها".

وجدّدت حرص مصر الكامل على استمرار العمل في إطار الرباعية الدولية التي تضم مصر والسعودية والإمارات والولايات المتحدة، بهدف التوصل إلى هدنة إنسانية، تقود إلى وقف لإطلاق النار، يتضمّن إنشاء ملاذات وممرات إنسانية آمنة، لتوفير الأمن والحماية للمدنيين السودانيين، وذلك بالتنسيق الكامل مع مؤسسات الدولة السودانية.

خلال لقاء الرئيس المصري بالبرهان، ووزراء من الجانبين

وفي 12 أيلول/ سبتمبر الماضي، دعت "الرباعية" إلى هدنة إنسانية أولية مدتها 3 أشهر في السودان، لتمكين دخول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى جميع المناطق تمهيدا لوقف دائم لإطلاق النار.

وفي وقت سابق الخميس، وصل البرهان إلى القاهرة في زيارة رسمية ليوم واحد، يبحث خلالها تطوير العلاقات الثنائية وآخر المستجدات في السودان.

وتأتي زيارة البرهان في وقت تتصاعد فيه الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في عدة أنحاء بالبلاد.

وتشهد ولايات إقليم كردفان الثلاث، اشتباكات ضارية بين الجيش السوداني و"الدعم السريع"، منذ أسابيع، أدّت إلى نزوح عشرات الآلاف في الآونة الأخيرة.

ومن أصل 18 ولاية في البلاد، تسيطر قوات "الدعم السريع" على ولايات دارفور الخمس غربا، باستثناء أجزاء من شمال دارفور التي لا تزال تحت سيطرة الجيش، الذي يفرض نفوذه على معظم الولايات الـ13 المتبقية، بما فيها العاصمة الخرطوم.

وتتفاقم المعاناة الإنسانية في السودان من جرّاء الحرب المستمرة منذ نيسان/ أبريل 2023، بسبب خلاف بين الجيش و"الدعم السريع" بشأن توحيد المؤسسة العسكرية، وهو ما خلّف مقتل عشرات آلاف السودانيين، ونزوح 13 مليون شخص.