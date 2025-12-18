غارات إسرائيلية على جنوب لبنان قبيل مؤتمر باريس لدعم الجيش اللبناني

استهدفت الغارات الإسرائيلية مرتفعات بوداي والهرمل في منطقة البقاع شرق لبنان، بالإضافة إلى مرتفعات الجبور والقطراني والريحان جنوبي البلاد.

شن سلاح الجو الإسرائيلي، صباح الخميس، سلسلة غارات على مناطق متفرقة في جنوب وشرق لبنان، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بإصابة 4 أشخاص جراء غارة شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي واستهدفت مركبة في بلدة الطيبة جنوبي لبنان.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن طيران الاحتلال الإسرائيلي شن قرابة 10 غارات جوية استهدفت عدة بلدات وقرى ومناطق في جنوب لبنان.

وأبلغ عن وقوع عدة إصابات إثر استهداف طيران الاحتلال لمركبة مدنية في بلدة الطيبة جنوبي لبنان، فيما زعم جيش الاحتلال أن الهدف كان "عنصرا في حزب الله".

واستهدفت الغارات الإسرائيلية مرتفعات بوداي والهرمل في منطقة البقاع شرق لبنان، بالإضافة إلى مرتفعات الجبور والقطراني والريحان جنوبي البلاد.

كما شنت الطائرات الإسرائيلية ثلاث غارات على مرتفعات زغرين في جرود الهرمل، وغارة أخرى على جرود طاريا، إضافة إلى غارة على جرود بوداي.

وفي مناطق الجرمق والمحمودية، نفذت الطائرات الإسرائيلية سلسلة غارات متتالية، استهدفت مرتفعات الجبور والريحان، ما يعكس تصعيدا عسكريا واسعا في جنوب وشرق لبنان خلال الساعات الماضية.

وفي وقت سابق، نفذت طائرات إسرائيلية مسيرة غارة جوية استهدفت تلة ساري بين محلتي العزية والشخروب في كفر كلا، بينما حلق الطيران الاستطلاعي التابع للاحتلال فوق منطقة مرجعيون.

رئيس البرلمان اللبناني: الغارات الإسرائيلية رسالة لمؤتمر باريس لدعم الجيش اللبناني

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب أن القوات الإسرائيلية شنت هجمات، بحسب زعمه "على معسكرات ومباني عسكرية تابعة لحزب الله"، في مناطق متفرقة من لبنان.

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أنه من المتوقع عقد اجتماع في باريس اليوم لبحث التصعيد في جنوب لبنان، بمشاركة قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل، والمبعوثة الأميركية مورغان، والمبعوث الفرنسي جان إيف لودريان، والمبعوث السعودي يزيد بن فرحان.

واعتبر رئيس البرلمان اللبناني أن الغارات الإسرائيلية الأخيرة على جنوب لبنان تشكل رسالة واضحة قبيل مؤتمر باريس المخصص لدعم الجيش اللبناني، وتأتي أيضًا تكريمًا لاجتماع "الميكانيزم" بين الأطراف المعنية.