10 قتلى بينهم 8 نساء جراء قصف مسيرات على مدن سودانية

أعلنت شبكة أطباء السودان توثيق مقتل 234 كادرا طبيا وإصابة 507 آخرين منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023. أوضحت الشبكة أن أكثر من 59 من الكوادر الطبية لا يزال مصيرهم مجهولا، في حين يحتجز 73 آخرون في مدينة نيالا.

أفادت مصادر محلية وشهود عيان بأن طائرات مسيرة استهدفت محطة توليد الكهرباء "المقرن" في مدينة عطبرة بولاية نهر النيل شمالي السودان، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن مدن رئيسية بينها الخرطوم وبورت سودان وولايات أخرى.

وأوضحت شركة الكهرباء الوطنية في بيان، الخميس، أن الغارات أصابت محولات الكهرباء في المحطة الحيوية، والتي تستقبل الطاقة من سد مروي، أكبر مصدر للطاقة الكهرومائية في البلاد، قبل توزيعها على مختلف المناطق.

وأسفر الهجوم عن مقتل شخصين من عناصر الدفاع المدني أثناء محاولتهم إخماد حريق اندلع بعد الغارة الأولى، وفق بيان حكومة ولاية النيل.

كما تصدت المضادات الأرضية للجيش السوداني لعدد من المسيرات التي استهدفت مواقع مدنية في عطبرة.

وأشار مصدر عسكري إلى أن القصف طال أيضا محطات التحويل الرئيسية في مدينتي عطبرة والدامر، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن مدن عدة بينها شندي.

في سياق متصل، أفاد شهود عيان بمقتل 8 أشخاص، جميعهم من النساء، إثر ضربة نفذتها طائرة مسيرة استهدفت نازحين في قرية "الكوركل" بولاية جنوب كردفان أثناء فرارهم من مدينة كادوقلي التي تحاصرها قوات الدعم السريع منذ نحو عام ونصف.

الأمم المتحدة: مقتل أكثر من ألف مدني في دارفور وتحذير من جرائم حرب في السودان

وأعلنت الأمم المتحدة مقتل أكثر من ألف مدني خلال شهر أبريل الماضي، أثناء سيطرة قوات الدعم السريع على أحد المخيمات في إقليم دارفور غربي السودان.

وفي السياق ذاته، حذر المفوض الأممي لحقوق الإنسان من أن القتل المتعمد للمدنيين أو للأشخاص العاجزين عن القتال في السودان قد يرقى إلى جريمة حرب، داعيًا إلى محاسبة المسؤولين وضمان حماية المدنيين.

وتجدر الإشارة إلى أن الحرب في السودان اندلعت في نيسان/أبريل 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع بسبب خلاف على دمج الأخيرة في المؤسسة العسكرية، وأسفرت عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد نحو 13 مليون شخص، ما أدى إلى ما وصفته الأمم المتحدة بـ"أسوأ أزمة إنسانية في العالم".