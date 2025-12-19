مسؤولون أميركيون وسعوديون وفرنسيون يناقشون مع قائد الجيش اللبناني "التقدم" بنزع سلاح حزب الله

عرض قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل "التقدّم المحرز في تنفيذ حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية"، بحسب ما أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو في مؤتمر صحافي.

سيقوم الجيش اللبناني بإجراء "توثيق جدي" للتقدم المحرز على صعيد نزع سلاح حزب الله، بناء على قرار اتُخذ بعد اجتماعات عُقدت في باريس الخميس في حضور مسؤولين لبنانيين وأميركيين وسعوديين وفرنسيين.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وإضافة إلى وقف إطلاق النار بين الجانبين، نص الاتفاق بين إسرائيل وحزب الله الذي دخل حيز التنفيذ في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، على انسحاب حزب الله إلى شمال نهر الليطاني، وصولا إلى نزع سلاحه في كل لبنان، وعلى انسحاب الجيش الإسرائيلي من المواقع التي احتلها خلال الحرب التي استغرقت أكثر من عام.

غير أنّ اسرائيل تواصل تنفيذ غارات جوية على مناطق مختلفة في لبنان، مشيرة إلى أنّ حزب الله يعيد بناء قدراته العسكرية بمساعدة إيران، ومشكّكة في فاعلية الجيش اللبناني في هذا المجال.

وفي الأسابيع الأخيرة، كثّف الجيش الإسرائيلي غاراته على لبنان، والتي أسفرت منذ بدء تنفيذ وقف إطلاق النار عن استشهاد حوالي 340 شخصا، استنادا إلى بيانات وزارة الصحة.

وخلال سلسلة اجتماعات في باريس، عرض قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل "التقدّم المحرز في تنفيذ حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية"، بحسب ما أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو في مؤتمر صحافي.

من جانبه، تحدث هيكل عن "احتياجات" الجيش اللبناني للاستمرار بالقيام بهذا العمل.

وأشار إلى وجود "إجماع على توثيق هذا التقدّم بشكل جدي، والعمل في إطار آلية مراقبة وقف إطلاق النار".

وتضم لجنة "الميكانيزم" المكلفة مراقبة تطبيق الاتفاق، ممثلين للولايات المتحدة وفرنسا ولبنان وإسرائيل وقوة الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل).

مساندة "اليونيفيل"

ووفق مصادر "فرانس برس"، فقد عُقد الاجتماع الخميس في حضور كل من الموفد الفرنسي إلى لبنان جان-إيف لو دريان ومستشارة الرئيس الفرنسي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط آن-كلير لوجاندر، إضافة إلى الموفدة الأميركية إلى بيروت مورغان أورتاغوس والموفد السعودي يزيد بن فرحان.

وكان جان-إيف لودريان وآن لوجاندر قد زارا بيروت مؤخرا، في وقت تتصاعد المخاوف من اندلاع حرب جديدة في لبنان.

وتطبيقا للاتفاق، أقرّت السلطات اللبنانية خطة لنزع سلاح حزب الله يفترض أن ينهي الجيش تطبيق المرحلة الأولى منها في المنطقة الحدودية الواقعة جنوب نهر الليطاني بحلول نهاية العام.

وقال باسكال كونفافرو "هناك بالفعل هذا الموعد النهائي في 31 كانون الأول/ديسمبر. مهمّتنا هي دعم الجهود اللبنانية لضمان الالتزام به".

وأضاف "إذا دعت الحاجة إلى تأجيله، سيناقش الشركاء الأمر"، من دون "استباق قرارهم، الذي سيُتخذ حتما في الأيام المقبلة".

والمطلوب راهنا توثيق التقدّم المحرز في إطار تفكيك مخازن الأسلحة وشبكة الأنفاق التابعة لحزب الله. وأشار مصدران مطلعان إلى أنّ آلية مراقبة وقف إطلاق النار تنص على أنّ "اليونيفيل" يمكنها المساهمة في عمليات التوثيق هذه، من خلال مرافقة الجيش اللبناني على الأرض.

وستشارك الوحدات الفرنسية في هذه الإجراءات أيضا.

من ناحية أخرى، اتفق المجتمعون من حيث المبدأ على عقد مؤتمر لدعم الجيش اللبناني في بداية سنة 2026.

وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان، إنّ "المشاركين (في الاجتماعات) اتفقوا على تشكيل فريق عمل ثلاثي مكلّف بإعداد المؤتمر الدولي لدعم القوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي، والذي سيُعقد في شباط/فبراير 2026".