سلام يبحث مع رئيس وزراء إيرلندا الأوضاع جنوب لبنان

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن سلام استقبل مارتن في مقر الحكومة وسط بيروت صباح اليوم السبت، حيث جرى خلال اللقاء "استعراض الأوضاع في لبنان، ولا سيما في الجنوب، إضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين"، دون مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق اليوم، أفادت الوكالة اللبنانية بوصول مارتن إلى بيروت فجرا، في زيارة لم تحدد مدتها، وتأتي قبيل أعياد رأس السنة.

ولفتت إلى أن رئيس الوزراء الإيرلندي يزور بيروت لمعايدة جنود بلاده المشاركين في قوة الأمم المتحدة المؤقتة لحفظ السلام جنوبي لبنان "يونيفيل"، إلى جانب عقد لقاءات مع مسؤولين لبنانيين.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2024، رفضت إيرلندا طلب إسرائيل سحب قواتها العاملة في اليونيفيل، وفق صحيفة "ذا آيرش تايمز".

وفي آب/ أغسطس الماضي، قرر مجلس الأمن الدولي إنهاء ولاية اليونيفيل في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2026، على أن يعقب ذلك بدء خطة انسحاب وتخفيض تدريجي للقوات خلال عام واحد.

وتأسست اليونيفيل عام 1978 عقب الاجتياح الإسرائيلي لجنوب لبنان، ثم عززت مهامها بشكل كبير بعد حرب تموز/ يوليو 2006 والقرار الأممي 1701، حيث انتشر أكثر من 10 آلاف جندي لمراقبة وقف الأعمال القتالية ودعم الجيش اللبناني في بسط سلطته جنوب نهر الليطاني.