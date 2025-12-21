الجيش اللبناني يعثر على جهاز تجسّس إسرائيليّ جنوبيّ البلاد

قال الجيش اللبناني، في بيان، إن "وحدة عسكرية مختصّة، عثرت على جهاز تجسس إسرائيلي مموّه، ومزود بآلة تصوير في بلدة يارون قضاء بنت جبيل، وقامت بتفكيكه".

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الأحد، العثور على جهاز تجسّس إسرائيليّ مموّه، ومزود بآلة تصوير جنوبيّ لبنان.

صورة نشرها الجيش اللبناني بعد العثور على جهاز التجسّس

وأضاف أن ذلك يأتي "في إطار متابعة عمليات المسح الهندسي في المناطق الجنوبية، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية".

ودعت قيادة الجيش اللبناني الأهالي إلى "الابتعاد عن الأجسام المشبوهة وعدم لمسها، والتبليغ عنها لدى أقرب مركز عسكري، حفاظا على سلامتهم".

وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بدأت إسرائيل عدوانا على لبنان، تحوّل في أيلول/ سبتمبر 2024 إلى حرب شاملة، قتلت خلالها أكثر من 4 آلاف شخص، وأصابت نحو 17 ألفا، قبل التوصل إلى اتفاق في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024.

لكن إسرائيل تواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار، وتشنّ غارات على مناطق عدة في جنوب وشرق لبنان، وتزعم أنها تستهدف مخازن أسلحة وبنى تحتية لـ"حزب الله"، كما لا تزال تحتل 5 تلال سيطرت عليها في الحرب الأخيرة.