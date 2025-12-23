إسرائيل تشن غارات جنوب لبنان وتحذر من تحالف الجيش اللبناني وحزب الله

استهدفت القوات الإسرائيلية في ساعات الفجر منزلا من ثلاث طبقات، ما أسفر عن أضرار كبيرة في مقبرة مجاورة، فيما سمع دوي التفجير في أنحاء البلدة.

أضرار كبيرة بمقبرة بعد تفجير منزل من 3 طوابق في ميس الجبل (مواضع التواصل)

نفذ الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، تفجيرا كبيرا في حي الكساير شرق مدينة ميس الجبل جنوب لبنان، قرب الحدود، في اعتداء جديد على المنطقة.

واستهدفت القوات الإسرائيلية في ساعات الفجر منزلا من ثلاث طبقات، ما أسفر عن أضرار كبيرة في مقبرة مجاورة، فيما سمع دوي التفجير في أنحاء البلدة.

وفي حادث منفصل، ألقت مسيرة إسرائيلية في ساعات الصباح الباكر قنبلة صوتية بالقرب من عمال ومزارعين في بساتين أطراف الوزاني جنوب لبنان، وفق مصادر محلية.

وكان الطيران المسير الإسرائيلي قد أغار، أمس الإثنين، على سيارة على طريق عقتنيت في منطقة الزهراني قضاء صيدا، ما أسفر عن سقوط ثلاثة شهداء، حسب وزارة الصحة اللبنانية.

كما ألقت مسيرة قنبلة صوتية على أطراف بلدة عيتا الشعب في قضاء بنت جبيل، بينما مشط الجيش الإسرائيلي من موقع المالكية أطراف بلدة عيترون بالأسلحة الرشاشة، ضمن سلسلة من الاعتداءات على مناطق جنوب لبنان.

استشهاد جندي لبناني في غارة إسرائيلية على القنيطرة بصيدا

أعلن الجيش اللبناني، الثلاثاء، استشهاد أحد جنوده في غارة إسرائيلية استهدفت، أمس الإثنين، سيارة كان الجندي بداخلها في منطقة القنيطرة بقضاء صيدا جنوب لبنان.

وأكد الجيش أن الحادث أسفر عن فقدان حياة الجندي، مشيرا إلى أن التحقيقات مستمرة لتوثيق ملابسات الغارة وتحديد مسؤولياتها، في ظل التوتر المتصاعد في المنطقة الجنوبية من لبنان.

إسرائيل تحذر من أي تعاون بين الجيش اللبناني وحزب الله

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، أن قواته واصلت عمليات الاستهداف الدقيقة في جنوب لبنان، مستهدفة ثلاثة عناصر مسلحين، بينهم عنصر خدم بالتوازي في وحدة الاستخبارات بالجيش اللبناني وعنصر آخر في وحدة الدفاع الجوي في منطقة صيدا، بحسب مزاعمه.

وأوضح المتحدث في بيان أن الغارة التي نفذها الجيش الإسرائيلي يوم الاثنين أسفرت عن القضاء على عناصر من حزب الله كانوا يخططون لهجمات ضد قوات الجيش الإسرائيلي، كما كانوا يسعون لإعادة إعمار بنى تحتية عسكرية في منطقة صيدا جنوب لبنان.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن التحقيق الأولي يؤكد استهداف عنصر من حزب الله كان يعمل بالتوازي في وحدة الاستخبارات التابعة للجيش اللبناني، وعنصر آخر في وحدة الدفاع الجوي بحزب الله في صيدا.

وأكد المتحدث أن الجيش الإسرائيلي ينظر بخطورة بالغة إلى أي تعاون بين الجيش اللبناني وحزب الله، مشددًا على أن إسرائيل ستواصل العمل لإزالة أي تهديد لمواطنيها، معتبرا أن محاولات إعادة إعمار البنى التحتية لحزب الله تشكل انتهاكا خطيرا للتفاهمات بين لبنان وإسرائيل.