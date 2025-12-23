لبنان ينفي أي صلة للجيش بحزب الله: "ادعاءات مغلوطة وخبيثة"

رفض لبنان، اليوم الثلاثاء، الاتهامات الإسرائيلية التي زعمت أن جنديًا في الجيش اللبناني استشهد في غارة جوية قرب مدينة صيدا جنوبي البلاد، كانت له صلات بحزب الله، مؤكدًا أن هذه الادعاءات "مغلوطة" وتشكل استهدافًا مباشرًا للمؤسسة العسكرية اللبنانية.

وجاء الموقف اللبناني بعد إعلان الجيش الإسرائيلي أنه نفّذ، أمس الإثنين، غارة استهدفت ثلاثة مسلحين قال إنهم كانوا يعملون على "إعادة ترميم بنية تحتية عسكرية" لحزب الله في جنوب لبنان، مدعيًا أن اثنين منهم ينتميان إلى وحدة الدفاع الجوي في الحزب، وأن أحد القتلى "كان يخدم بالتوازي في جهاز الاستخبارات التابع للجيش اللبناني".

في المقابل، أعلن الجيش اللبناني في بيان رسمي، استشهاد أحد جنوده جراء الغارة الإسرائيلية، موضحًا أن الرقيب الأول علي عبد الله، من لواء الدعم – الفوج المضاد للدروع، قُتل "جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارة كان بداخلها على طريق القنيطرة – المعمرية – صيدا"، من دون الإشارة إلى أي انتماء سياسي أو حزبي.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد أفادت، أمس الإثنين، بأن الغارة التي نفذتها طائرة مسيّرة إسرائيلية أسفرت عن استشهاد ثلاثة أشخاص.

وفي بيان لاحق، شددت قيادة الجيش اللبناني على أن ما نُشر في بعض المواقع "معلومات مغلوطة ومضللة حول انتماء بعض العسكريين وولائهم"، مؤكدة نفي هذه الادعاءات "نفيًا قاطعًا"، ومعتبرة أن هدفها "التشكيك بعقيدة الجيش وأداء عناصره".

وقال وزير الدفاع اللبناني، ميشال منسى، إن الإيحاء بوجود علاقة بين عناصر في الجيش وأحزاب أو تنظيمات هو "كلام مغلوط واستهداف خبيث يطال الجيش ودوره وتضحياته"، مضيفًا أن تعميم مثل هذه الاتهامات "خدمة لأعداء لبنان وطعنة في ظهر أبطال الجيش الذين يحمون الوطن".

من جهته، نفى مسؤول في حزب الله وجود أي صلة بين الحزب وعناصر في الجيش اللبناني، معتبرًا الاتهامات الإسرائيلية "ذريعة" لتبرير الاعتداءات المتواصلة على لبنان.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار المدعوم من الولايات المتحدة، والذي دخل حيّز التنفيذ في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، بعد أكثر من عام من المواجهات بين إسرائيل وحزب الله.

وجاء ذلك بالتزامن مع تداول وسائل إعلام إسرائيلية تقريرًا لقناة سعودية، ادّعى أن الأجهزة الأمنية اللبنانية تشتبه بوقوف جهاز الموساد الإسرائيلي خلف خطف النقيب المتقاعد أحمد شكر في منطقة البقاع.

وبحسب التقرير، فإن شكر استُدرج من بلدة النبي شيت إلى منطقة أعالي زحلة، حيث جرى اختطافه في ظروف لا تزال قيد التحقيق، وأضاف التقرير أن لبنان يشتبه بدخول مجموعة إلى مطار بيروت قبل تنفيذ عملية الخطف بيومين، في إطار التحضيرات للعملية.

وأشار مصدر قضائي، بحسب ما نُقل، إلى أن التحقيقات ترجّح وجود صلة محتملة بين عملية الخطف وقضية اختفاء الطيار الإسرائيلي رون أراد، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

ولفتت القناة إلى أن شكر من عائلة القيادي في حزب الله فؤاد شكر الذي سبق أن اغتالته في 30 تموز/ يوليو 2024 في غارة جوية على مبنى في حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت.